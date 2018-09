Da qualche tempo Antonella Elia è single e, da quanto dice, sembra che non abbia più troppa voglia di trovarsi un altro uomo per… sopraggiunti limiti di età. Qualche mese fa, infatti, Antonella ha interrotto dopo quattro anni la relazione con Fabiano Petricone, professore all’Accademia delle Belle Arti di L’Aquila, e da allora non ha neppure avvertito l’esigenza di ‘rimettersi in piazza’ perché semplicemente non sente più voglia né passione. Cambierà prima o poi idea?

‘Dopo Fabiano Petricone non c’è più nessun uomo nella mia vita’, ha confermato Antonella Elia in un’intervista per il quotidiano Il Giornale, ‘Il motivo è che non ho più passione, anche se Fabiano resta mio amico ed è l’uomo più intelligente che abbia incontrato. Ma non ho più neanche voglia di uscire: a 50 anni (in realtà a novembre saranno 55, ndr) si è posati, non c’è più la furia degli ormoni e chi capita, capita. Sono single per scelta. E sogno una casa in campagna a raccogliere pesche e albicocche, guardando volpi e cinghiali’.

Prima di ritirarsi alla vita bucolica, però, Antonella Elia sarà tra i 12 partecipanti della nuova edizione di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti che prenderà il via venerdì 14 settembre 2018. Del resto l’ex valletta di Mike Bongiorno sembra aver trovato la sua dimensione, oltre che a teatro, proprio nei reality e nei talent show televisivi, dopo le fortunate esperienza a L’Isola dei Famosi e a Pechino Express.

E a proposito di Mike Bongiorno i ricordi non possono che essere all’insegna della nostalgia: ‘Di quel periodo ricordo le gaffe che facevamo tutti e due! E poi, non è vero che Mike fosse burbero e severo con me. Si arrabbiava soltanto quando manifestavo il mio disappunto ogni volta che un concorrente de La Ruota della Fortuna vinceva la pelliccia messa in palio dallo sponsor. Dato che sono animalista convinta, un giorno che una concorrente rinunciò alla pelliccia vinta esternai la mia gioia andandole a stringere la mano, e Mike se la prese tantissimo urlando che lo sponsor non andava toccato: ‘Stro**a, sei una stro**a’, mi disse, ‘Ma chi pensi che ti dà i soldi?’. Ricordo che scoppiai in lacrime, poi però facemmo pace in camerino’.

Antonella Elisa, single non pentita, sarà in gara a Tale e Quale Show 2018 insieme ad Alessandra Druisan (la cantante dei Jalisse), Vladimir Luxuria, Roberta Bonanno, Guendalina Tavassi, Matilde Brandi, Massimo Di Cataldo, Raimondo Todaro, Mario Ermito, Giovanni Vernia, Antonio Mezzancella e Andrea Agresti.