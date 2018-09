Red Ronnie, il conduttore in ospedale a Sanremo: ‘Costretto ad annullare gli impegni’

Piccola disavventura per Red Ronnie che nel pomeriggio di ieri è stato costretto a recarsi al pronto soccorso dell’ospedale di Sanremo per un forte dolore a una costola. Il conduttore e critico musicale era atteso per una serata nel comune ligure. Ronnie ha accusato un dolore molto forte e così ha dovuto rinunciare all’impegno che aveva preso.

Ad annunciare quanto accaduto è stato lo stesso Red Ronnie che, sul suo profilo Instagram ha condiviso la notizia e dato, passo passo, tutte le informazioni e le novità ai fan in apprensione. Il conduttore sta bene, ma probabilmente dovrà riposarsi un po’ e così ha dovuto cancellare alcuni impegni.

Red Ronnie in ospedale, colpa di una costola

‘Sanremo, ospedale. Nelle mie storie qui su Instagram news e referto. Comunque problemi a una costola’, ha scritto Red Ronnie su Instagram e qualche fan si è allarmato per poi tranquillizzarsi subito dopo verificando le condizioni del conduttore attraverso le Instagram stories.

‘Sono a Sanremo, ospedale, stasera devo presentare ma ho un male tremendo, credo di essermi rotto una costola filmando i Tinturia ad Agrigento. Adesso sto aspettando i raggi’, è il primo video che Red Ronnie ha condiviso dal suo profilo Instagram per informare i fan sulle sue condizioni di salute.

Il conduttore ha poi spiegato quanto accaduto: ‘L’esito è che una vecchia costola, che non si era saldata bene, che mi ero fratturato filmando Cremonini, si è riacuttizzata e quindi ho dei dolori. Ho cancellato un po’ di impegni’.

Ronnie avrebbe dovuto presentare una serata a Sanremo, il conduttore però a causa di un piccolo problema di salute è stato costretto a una corsa in ospedale. Il tempo di capire quale fosse il problema e di sottoporsi alle cure necessarie, Red Ronnie è poi tornato a casa. Il critico musicale ha anche avuto un pensiero per i suoi follower. Non solo ha condiviso sui social tutte le news sulla permanenza in ospedale, ma ha anche tranquillizzato i fan sulle sue condizioni.

‘Sto meglio, prendo la mia macchinina gialla e rientro a casa. Ho cancellato un po’ di impegni, ma tranquilli. Grazie per i messaggi’, ha dichiarato nell’ultimo video postato su Instagram.

Dispiace che Ronnie sia stato costretto ad annullare alcuni lavori, l’importante però è che si rimetta presto e si sottoponga alle cure necessarie per riprendersi.