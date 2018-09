L’appuntamento dell’11 settembre de La Vita in diretta si è concentrato sul delicato argomento dei tumori e Tiberio Timperi, evidentemente turbato, ha voluto mandare un messaggio all’amica e collega Nadia Toffa che da mesi sta combattendo la sua battaglia contro il cancro.

Insieme a Rosanna Banfi, ospite de La Vita in diretta e testimonianza di come la malattia possa essere sconfitta con le cure giuste, Tiberio Timperi ha approfondito l’argomento che, sempre più spesso, riguarda anche personaggi del mondo dello spettacolo. Dalla figlia di Lino Banfi a Nadia Toffa, passando anche per Carolyn Smith, sono tante le donne ‘vip’ che hanno parlato apertamente del cancro mostrando come nessuno sia invincibile o esonerato dalla malattia.

Leggi anche: Nadia Toffa torna al lavoro: ‘Iena con parrucca spettinata’

Tiberio Timperi, gli auguri per Nadia Toffa

Dimostrando grande sensibilità ed evidentemente commosso dal racconto di Rosanna Banfi, che ha spiegato di aver incontrato tantissime donne colpite dal cancro ed estremamente forti, Tiberio Timperi ha inviato un messaggio alla conduttrice di Italia 1.

‘Vorrei salutare anche Nadia Toffa’ – ha detto tra gli applausi del pubblico, incurante del fatto che il volto de Le Iene appartenga alle reti concorrenti.

‘Italia 1, Nadia Toffa: un’amica’ – ha continuato Timperi – ‘In bocca al lupo a lei e a tutte le donne’.

Così, il nuovo conduttore de La Vita in diretta ha ‘rotto gli schemi’, lasciando da parte la casacca di appartenenza e dimostrando estrema umanità.

I ringraziamenti, poi, sono andati anche a Rosanna Banfi, che ha raccontato la sua storia, e un abbraccio in particolare al padre Lino ‘che ha sempre le parole più belle che si possano avere’.

Nell’abbraccio con la sua ospite, poi, Timperi le ha sussurrato all’orecchio: ‘Mi hai fatto piangere’.

Leggi anche: Lino Banfi: ‘Mia moglie mi chiede come farò quando lei non mi riconoscerà più’

Nadia Toffa, la ripresa e il ritorno al lavoro

Intanto, proprio la conduttrice de Le Iene ha raccontato la sua graduale ripresa dalla malattia e l’imminente ritorno a lavoro.

Dal settembre, infatti, il programma di Italia 1 tornerà in onda e l’inviata sarà nel cast dello show, pronta a approfondire le sue inchieste, spesso troppo scomode.

Come da parte di molti colleghi, dunque, la Toffa ha ricevuto anche gli auguri di pronta guarigione da parte di Tiberio Timperi che, almeno per il momento, non ha ringraziato (almeno, non pubblicamente).