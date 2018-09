Fabrizio Corona e Nina Moric continuano a raccontare la riappacificazione tramite i social e, su Instagram, hanno documentato il risveglio del figlio Carlos Maria tra le coccole del papà e l’abbraccio della mamma. Una mattinata in famiglia, dunque, per il 16enne che si è preparato così per un nuovo giorno di scuola.

La mattinata di Fabrizio Corona e Nina Moric è, dunque, iniziata molto presto: Carlos Maria, prima di indossare lo zaino e andare a studiare, si è potuto godere il risveglio in famiglia. Circondato dall’affetto del papà e dalla tenerezza infinita della madre, il giovane si è fatto riprendere nel lettone insieme ai genitori che lo hanno ‘viziato’ un po’ dandogli la carica per iniziare una nuova giornata all’insegna dell’istruzione. Chi riprendeva il tenero momento familiare, poi prontamente postato su Instagram, ha chiesto a Carlos come stesse vivendo questo momento: ‘Tutto indescrivibilmente bello’, ha commentato lui.

Leggi anche: Fabrizio Corona, il figlio Carlos Maria sbarca su Instagram: Nina Moric teme gli haters

Fabrizio Corona: ‘Nina, dolce Nina’

Il risveglio a tre di Nina Moric, Fabrizio Corona e del figlio Carlos Maria nasce da una serata che hanno trascorso insieme.

La modella croata, poi, pare si sia fermata a casa dell’ex marito per continuare a trascorrere del tempo in compagnia del figlio.

I tre, quindi, hanno dormito sotto lo stesso tetto insieme, forse, a Zoe Cristofoli, la nuova compagna di Corona.

Quest’ultima, tuttavia, pare non essere affatto turbata dal riavvicinamento del fidanzato con la ex moglie, alla quale ha dedicato anche un dolce post su Instagram.

‘Nina, dolce Nina’ – ha scritto Corona allegando uno scatto che lo ritrae seduto su una panchina insieme alla Moric e che ha descritto come ‘la famiglia ritrovata’.

Tantissimi i like per questo post, compreso quello di Luigi Favoloso, che ha un po’ destabilizzato i fan.

Fabrizio Corona e Nina Moric insieme per il figlio Carlos

Il post che documenta il risveglio della famiglia allargata di Fabrizio Corona e Nina Moric potrebbe essere anche il preludio del nuovo progetto dell’imprenditore.

Corona, infatti, ha annunciato che darà vita ad un portale in cui renderà pubblica la sua vita 24 ore su 24, una sorte di reality show che lo vedrà protagonista.

Nel suo progetto, evidentemente, rientrano anche la ex moglie Nina e il figlio Carlos, da poco sbarcato su Instagram nonostante i preconcetti della madre.

La riappacificazione tra la Moric e Corona, quindi, sarà forse uno dei punti cardine della nuova vita di Fabrizio che, a tal proposito, ha detto: ‘Il riavvicinamento con Nina è una delle cose più belle che ho fatto e che mi rende più felice in assoluto. Penso che da ora in poi, tutte le domeniche le passeremo così: insieme a mia moglie e a mio figlio a mangiare una pizza felici e sereni’.

Leggi anche: Mattino 5, Enrica Bonaccorti attacca Corona: ‘Silvia Provvedi si è salvata lasciandolo’