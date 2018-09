View this post on Instagram

Ti sopporto da quando avevi 20 anni. È inutile: più ti lancio lontano, più mi torni indietro come un boomerang... ( per fortuna ) Insieme nelle gioie , nelle gaffes e nei dolori, insieme da bimbe e da mamme. 20 anni di battibecchi e complicità . Sono fortunata ad averti nella mi vita , sarda maledetta! Tanti auguri per i tuoi 50 anni!!!!!! Miss you ❤️ @littlecrumb_ ‍♀️‍♀️‍♀️‍♀️ I stand you since you were 20 years old. there’s nothing I can do: ‘the more I throw you away, the more you come back to me like a boomerang ‘... (luckily ) Together in joys, gaffes and pains, together as girls and as mothers. 20 years of bickering and complicity. I'm lucky to have you in my life, Sardinian damn! Happy birthday!!!!!! Miss you ❤️ @littlecrumb_ #sis #friendship #happybirthday