Al Bano, arriva la conferma: ‘Non canto più’

Arriva la conferma, Al Bano in esclusiva a Pomeriggio Cinque ha annunciato che non canterà più. Il cantautore aveva detto che non avrebbe mai abbandonato la musica, ma i problemi di salute lo costringono ad uno stop. Il leone di Cellino San Marco dovrà fermarsi necessariamente e dire addio ai concerti, ma la sua potrebbe non essere una scelta definitiva. Si vocifera infatti che stia preparando un disco di brani inediti con Romina Power.

A Pomeriggio Cinque Al Bano conferma l’addio alle scena, a inizio agosto aveva già annunciato che si sarebbe fermato per un po’ per i problemi alle corde vocali.

Al Bano, un album di inediti con Romina Power e poi lo stop

Al Bano è costretto a dire addio alla musica, era da un po’ che ci pensava e adesso arriva la conferma. ‘È vero, dal primo gennaio mi fermerò’, è la dichiarazione che ufficializza quanto già emerso mesi fa e che arriva come una doccia fredda durante la trasmissione condotta da Federica Panicucci su Canale 5.

Una scelta dettata soprattutto dalla preoccupazione sopraggiunta dopo l’infarto e l’ischemia che lo hanno colpito nel 2017. ‘Dopo queste due mazzate, dovevo riposarmi’, è quanto sostiene il cantautore. Il prossimo 31 dicembre, dunque dovrebbe essere il giorno del suo ultimo concerto.

Paolo Giordano intanto conferma le voci secondo cui gli ex coniugi Carrisi sarebbero al lavoro per un grande progetto: ‘Romina e Al Bano stanno lavorando ad un ultimo disco di inediti. Stanno cercando le canzoni giuste, melodia giusta, questi rumors girano da un po’.

Al Bano: ‘Devo curare le corde vocali’

Interpellato dalla Gazzetta del Mezzogiorno sul suo futuro musicale, lo scorso agosto Al Bano aveva rivelato di essere costretto a fermarsi per un po’. Il cantante aveva già deciso di rallentare, ma aveva ammesso lo stop. Una pausa necessaria per riposare la voce.

Al Bano ha iniziato la carriera di cantante nel 1965, a soli 22 anni. Una strada lunga e ricca di successi, il cantante però Al Bano ha annunciato di doversi fermare per mettere al sicuro le sue preziose corde vocali, ma ha lasciato comunque una porta aperta: il leone di Cellino San Marco ha assicurato che se tutto procederà nel verso giusto, tornerà.

‘Se il buon Dio vorrà e tutto si risolverà nel tempo indispensabile all’assestamento della mia vocalità, io ci sarò anche nel 2019′, aveva confessato il mese scorso ribadendo un pensiero già espresso, ovvero che non ha alcuna volontà di lasciare per sempre il mondo della musica come era stato riferito qualche mese fa.

‘Devo curare le mie corde vocali. Devo rimetterle in sesto perché sono stressate da tanti anni di duro lavoro’, aveva dichiarato il cantante. Da qui la decisione di dare un freno ai concerti a partire da gennaio 2019, ma se possibile, per un tempo limitato.

La notizia dello stop ai concerti per curare le corde vocali, era arrivata a pochi giorni dalla dichiarazione del leone di Cellino San Marco che aveva fatto dietrofront sulla scelta di abbandonare la musica e ritirarsi dalle scene dopo 50 anni di carriera.

‘Correggo il tiro. La musica è così totalizzante nella mia vita che non posso onestamente dire: lascio e me ne vado’, aveva detto Al Bano in un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’.

Al Bano però aveva spiegato di dover necessariamente fermarsi per un po’. ‘In questi ultimi anni ho subìto un edema alla corda vocale destra, una cisti, un’ematoma… insomma penso che sia giusto e doveroso fermarmi e revisionare, per tutto il tempo che sarà necessario, quel meraviglioso dono di Dio che è la mia voce!’, aveva dichiarato.

Dunque il cantante aveva ridimensionato quanto detto in precedenza, si fermerà, ma solo per un periodo di tempo limitato e se tutto andrà bene tornerà sui palchi. Intanto i fan sperano che i rumors su un disco inedito di brani cantati con Romina sia fondata.