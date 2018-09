Silvia Toffanin: ‘Non pubblicherò mai una foto dei miei figli sui social’

Silvia Toffanin ha molto a cuore la privacy della famiglia e in particolare dei figli. Legata all’imprenditore Pier Silvio Berlusconi da 18 anni, la conduttrice di ‘Verissimo’ vive in intimità l’esistenza da moglie e soprattutto da mamma e a differenza di molte colleghe non ama condividere sui social network momenti privati della quotidianità.

In un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Silvia Toffanin ha spiegato come mai non mostrerà mai le foto dei figli sui social. Mamma di Lorenzo Mattia (8 anni) e Sofia Valentina (3 anni), la compagna di Pier Silvio Berlusconi si descrive super protettiva, ma soprattutto molto riservata.

Silvia Toffanin, ecco perché non pubblicherà mai foto dei figli sui social

Molte star del piccolo schermo amano condividere con i fan momenti della vita privata e scatti della famiglia, compresi i figli. Silvia Toffanin non ha un profilo in rete e mantiene le distanze dai social network per un motivo molto semplice: è riservata e difende come può la privacy dei due bambini nati dalla relazione con Pier Silvio Berlusconi, un legame che dura dal 2001.

‘Sono molto protettiva nei confronti della mia vita privata. Da mamma le dico che non pubblicherò mai una foto dei miei figli sui social’, ha spiegato la conduttrice di ‘Verissimo’.

Silvia Toffanin è convinta che a nessuno interessi la sua vita quotidiana, dunque perché aprire un account sui social? ‘Non ho nessun profilo personale sui social perché sono molto riservata e poi, in confidenza, credo che a nessuno interessi sapere cosa mangio a pranzo, dove sono stata a cena o che esercizi faccio in palestra’, ha aggiunto ribadendo che non ha alcun interesse a condividere istanti della sua giornata o di quella dei figli. Una scelta dunque molto differente da quella di molte showgirl e personaggi della tv.

Silvia Toffanin torna in tv con ‘Verissimo’

Da 12 anni, l’ex letterina è al timone di ‘Verissimo’, ne ha ereditato la conduzione da Paola Perego. Il legame con lo show pomeridiano del sabato di Canale 5 è strettissimo e Silvia Toffanin non è stanca di guidare dal 2006 il programma.

Il rotocalco televisivo tornerà su Canale 5 a partire dal prossimo sabato, 15 settembre 2018 e dopo una pausa estiva trascorsa insieme alla famiglia, la Toffanin si sente carica e pronta per riprendere in mano la guida del programma.

‘Dopo tanti anni ‘Verissimo’ è ormai come un vestito fatto su misura per me. A chi mi chiede: sempre e solo ‘Verissimo’?, rispondo: ‘Sì, perché qui mi sento a casa”, ha ammesso la conduttrice.