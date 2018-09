Il 10 settembre 2018 è partita la nuova edizione de La Prova del cuoco con Elisa Isoardi al timone del cooking show. La prima puntata è stata ricca di emozioni e di sorprese, una in particolare ha commosso la nuova conduttrice di Rai 1, che è scoppiata in lacrime all’arrivo negli studi della madre.

Un fuori programma inaspettato per Elisa Isoardi che, dopo aver accolto Caterina Balivo, pronta a darle man forte per il debutto a La Prova del cuoco, ha potuto rifugiarsi per qualche istante tra le braccia protettive di mamma Irma. La conduttrice ha aperto così la nuova stagione del cooking show che per diciotto anni è stato curato, gestito e presentato da Antonella Clerici alla quale ha rivolto un doveroso ringraziamento e che ha definito una ‘grande professionista e grande donna’.

Elisa Isoardi, la sorpresa di Caterina Balivo

Destreggiandosi tra contest culinari e collegamenti esterni, Elisa Isoardi ha dato un’impronta differente alla nuova Prova del cuoco, scegliendo un atteggiamento un po’ meno formale e conviviale di quello preferito dalla collega che l’ha preceduta.

Accompagnata per la prima puntata da Caterina Balivo – anche lei al debutto su Rai 1 con la nuova trasmissione Vieni da me – si è sciolta davanti all’arrivo della madre, introdotta proprio dall’amica.

‘C’è una persona in particolare che è arrivata qui in studio solo per te’ – ha annunciato la Balivo – ‘Vuole abbracciarti, baciarti e farti il vero in bocca al lupo’.

Così, le porte degli studi Rai si sono aperte e dal backstage è arrivata, evidentemente commossa, la mamma di Elisa Isoardi pronta a farle i suoi auguri omaggiandola con un bouquet di fiori.

Occhi lucidi per la conduttrice che, imbarazzata, ha ironizzato: ‘Così non va bene!’.

Elisa Isoardi, gli auguri di Matteo Salvini

L’arrivo della madre negli studi di La Prova del cuoco, però, non è stata l’unica sorpresa riservata alla Isoardi al suo debutto su Rai 1.

Per l’ex volto di Rai 3, sono giunti anche gli auguri da parte del compagno, Matteo Salvini, che con un tweet ha fatto sentire la sua vicinanza alla fidanzata.

‘Oggi alle 11.30 su Rai 1 inizia la tua nuova avventura con la La Prova del cuoco: in bocca al lupo, Elisa!’ – ha scritto il Ministro dell’Interno – ‘Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana’.

Oggi alle 11.30 su Rai 1 inizia la tua nuova avventura con la #laprovadelcuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana. pic.twitter.com/lyn4obPaTZ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 10, 2018

