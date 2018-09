Justine Mattera, nudo integrale su Instagram: ‘Breakfast in the park’

Justine Mattera si mostra senza veli su Instagram e la foto ottiene il boom di like, molti apprezzamenti, ma anche qualche critica. L’ex moglie di Paolo Limiti ha pubblicato lo scatto hot mostrandosi in gran forma. Non è la prima volta che la showgirl posa senza veli, ma i follower sembrano davvero apprezzare anche se c’è chi punta il dito contro la Mattera sostenendo che in quanto mamma non può postare certi scatti.

‘Breakfast in the park’, è la didascalia che accompagna la foto che mostra il nudo integrale della showgirl. A firmare lo scatto è il fotografo Cristian Ingrosso.

Justine Mattera, la foto senza veli su Instagram

La colazione di Justine Mattera è differente: hot e soprattutto senza pigiamone. Distesa su un prato, la showgirl si mostra completamente nuda, a coprire le parti intime solo una mano e un piccolo quadrifoglio. Per l’occasione, Justine indossa soltanto gioielli, evidentemente lo scatto ha uno scopo promozionale.

Ad accompagnare l’immagine nominata ‘Breakfast in the park’, una serie di hashtag che chiamano in causa le ‘fate’, ‘Peter Pan’, ‘la magia’ ma anche la pellicola ‘A piedi nudi nel parco’.

La maggior parte dei commenti alla foto è di apprezzamento non manca chi si complimenta con la showgirl sostenendo che è bellissima e mai volgare, ma qualcuno critica Justine per lo scatto senza veli: ‘Io trovo che questa donna stia dando di matto alla sua età con tutti questi scatti di nudo decisamente volgari e fuori luogo’, si legge tra i commenti. Qualcuno tira in ballo il fatto che essendo mamma di due bambini non dovrebbe pubblicare certi scatti e scoppia la polemica.

C’è chi difende la showgirl’: ‘Ancora una volta, il problema più grande delle donne… Sono le donne stesse purtroppo. Invece di ammirarti pensano a giudicare manco fosse il medioevo, tirando in ballo il discorso di ‘essere mamma”.

In gran forma a 46 anni, la Mattera è mamma Vincent (11 anni) e Vivienne Rose (9 anni) entrambi nati dalle seconde nozze con l’imprenditore Fabrizio Cassata con cui è sposata dal 2009.

Lo scorso mese, Justine Mattera aveva posato per Playboy e sempre ad agosto aveva postato una foto di spalle, su Instagram in cui si è mostrata senza veli in un parco. Probabilmente lo stesso in cui è andata a fare ‘colazione’.