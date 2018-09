Claudia Gerini è stata la prima ospite di Vieni da me e ha svelato un retroscena inedito della sua vita privata: la conoscenza con George Clooney e un’uscita con lui, seppur insieme ad altri amici. L’attrice, inoltre, è tornata a parlare della fine della relazione con Andrea Preti.

‘Tanti anni fa ho conosciuto George Clooney dopo la cerimonia dei Telegatti’ – ha rivelato Claudia Gerini ai microfoni di Caterina Balivo durante la prima puntata del nuovo programma di Rai 1. Così, l’attrice è entrata nel dettaglio di quell’incontro, spiegando come sia riuscita a conoscere così da vicino uno dei sex symbol di Hollywood e come, contro ogni previsione, lui le abbia chiesto il numero di telefono e l’abbia invitata per un’uscita a cena insieme ad altre persone.

Claudia Gerini: ‘George Clooney mi ha chiesto il numero di telefono’

Tornando indietro con la memoria, quindi, Claudia Gerini ha raccontato il primo incontro con George Clooney: ‘Eravamo nella hall dell’albergo insieme a Danny DeVito’ – ha spiegato – ‘Abbiamo iniziato a chiacchierare tutti e tre, una conversazione che è durata un bel po’’.

Poi, proprio dopo quel confronto amichevole, l’attuale marito di Amal Alamuddin, si è spinto chiedendo il numero di telefono alla Gerini che, in modo del tutto inaspettato, qualche giorno dopo ha ricevuto una chiamata da Clooney.

‘Non ci volevo credere, poi alla fine siamo usciti insieme, non da soli ma con altri amici’ – ha continuato, ricordando di aver trascorso una serata divertente.

‘Poi lui è partito ed è arrivata Elisabetta Canalis’ – ha concluso Claudia Gerini che, così, ha interrotto ogni tipo di rapporto con Clooney.

Claudia Gerini sulla relazione con Andrea Preti: ‘Non sentivo la differenza di età’

Impossibile per l’attrice non parlare anche della sua chiacchierata relazione con Andrea Preti, l’ex naufrago de L’Isola dei famosi, più giovane di lei di ben 17 anni.

A differenza di quanto è stato ipotizzato, la fine dell’amore con lui non è stata dovuta all’età, ma a differenze caratteriali che hanno reso tutto più difficile.

‘Non sentivo la differenza di età, non era una questione anagrafica, ma solo di affinità’ – ha confessato la Gerini, che non ha mai sopportato il fatto che il suo ex fidanzato venisse definito un ‘toy boy’.

‘Un retaggio maschilista. Io non sono stata con nessun toy, solo con un boy!’ – ha detto, ammettendo di non aver vissuto un momento facile quando ha deciso di troncare la relazione con Preti.

‘Anche lasciare è difficile’ – ha spiegato, consapevole di essere stata sempre lei a lasciare i suoi compagni – ‘Gli uomini li ho sempre mollati io, ma perché le donne sono più coraggiose’.

‘Se una relazione va male, una donna i segnali li dà’ – ha detto, confessando di aver chiuso con dolore relazioni importanti, ‘in cui ho lasciato un pezzo della mia vita’, ma Preti non rientra in questi casi.

