Carolyn Smith continua a lottare strenuamente contro il cancro e, nel pieno delle cure, ha lanciato un altro messaggio positivo a tutti coloro che combattono quotidianamente contro la malattia. La giurata di Ballando con le stelle ha trovato nella danza una grande alleata e, per il futuro, ha grandi progetti in serbo.

‘Voglio vivere, ballare e lavorare’ – ha raccontato Carolyn Smith in una intervista concessa al settimanale Gente, cui ha spiegato come sta affrontando la sua battaglia contro ‘l’intruso’ – ‘Continuo le cure e le sedute di chemioterapia e non mollo, anche se ammetto di avere qualche momento di grande fragilità’. La giurata di Ballando con le stelle, infatti, ha sconfitto il primo cancro al seno nel 2015 ma, a distanza di tempo, si è trovata costretta a fronteggiarne un altro che l’ha costretta ad affrontare una mastectomia e un intervento al fegato. Nonostante ciò, la coreografa e ballerina continua a vivere col sorriso e grande tenacia.

Leggi anche: Carolyn Smith in ospedale per un intervento: ‘Sto bene, non mollo’

Carolyn Smith: ‘Prevale la grinta che mi fa affrontare ogni giorno con un sorriso’

‘Ora mi vedo meglio, più bella’ – ha detto la Smith, confessando di aver vissuto dei momenti di grande sofferenza e di debolezza.

‘[...] Ammetto di avere qualche momento di grande fragilità’ – ha detto– ‘Per fortuna però durano poco, prevale la grinta che mi fa affrontare ogni giorno con un sorriso nuovo e la voglia di fare, di sognare, di lavorare. E di ballare’.

Ed è proprio il ballo il grande alleato di Carolyn che, dopo la malattia, ha deciso di dar vita ad una scuola per la danzaterapia: ‘Il mio corpo provato dalla malattia rispondeva pochino, così ho deciso di comunicare con il linguaggio che mi è più familiare: il ballo’.

‘Devo molto alla danza’ – ha continuato, consigliando a tutte le donne che vivono o hanno vissuto il suo dramma di rimettersi in gioco proprio con il ballo.

Leggi anche: Carolyn Smith: ‘Dovrò subire un nuovo intervento, ma non mollo’

Carolyn Smith: ‘Mi piacerebbe un programma tutto mio’

Carolyn Smith, però, non ha intenzione di fermarsi e, oltre alla danza, vorrebbe debuttare in tv con un programma tutto suo.

Coreografa, ballerina e, forse, anche conduttrice, la giurata di Ballando con le stelle ha le idee chiare su ciò che vorrebbe fare: ‘Mi piacerebbe un programma tutto mio. Magari un salotto per le donne, una cosa da aggiungere al mio amato Ballando’.

L’idea è nata proprio dalle donne che continuano a scriverle: ‘Lo spunto viene dalle migliaia di signore, di ragazze che mi scrivono, mi fermano ogni giorno per strada trattandomi come un’amica, come un punto di riferimento. Il loro essermi vicina mi dà grinta’.

Leggi anche: Carolyn Smith: ‘Insegno danza alle donne malate di tumore’