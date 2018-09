Alberto Angela, tutti pazzi per il figlio Edoardo: ‘Patrimonio dell’Unesco’

Per le generazioni future c’è speranza, ieri ne abbiamo avuto la dimostrazione quando sul web è spuntata un’immagine di Edoardo Angela, figlio del divulgatore Alberto e nipote di Piero. Gli utenti della rete sono impazziti per il primogenito del conduttore di ‘Ulisse’, in molti si domandano se il ragazzo, oltre ad aver ereditato la bellezza del padre e del nonno, ne abbia anche acquisito l’affascinante arte oratoria. Se così fosse non sono in pochi a sperare che in futuro ci sia un altro Angela in tv, perché il mondo ha bisogno degli Angela.

Classe 1999, Edoardo Angela è il primo dei tre figli di Alberto. Ieri sui social circolavano le sue foto e il web si è scatenato. In molti sono rimasti colpiti dalla bellezza del ragazzo. Tale padre, tale figlio. Insomma, Alberto è considerato un sex symbol e da ieri anche suo figlio è identificato come tale. E pensare che per ora abbiamo solo potuto ammirare il giovane da un punto di vista estetico. La rete si è scatenata condividendo le immagini del nipote di Piero accompagnandole a commenti memorabili.

La foto di Edoardo, figlio di Alberto Angela fa impazzire il web

Tra i più attivi nel commentare la foto di Edoardo Angela, ovviamente le ragazze che dopo aver visto scemare il sogno di sposare il principe Harry, ora possono desiderare di diventare le nuore di Alberto (e probabilmente rispetto a Charles è una più che valida alternativa).

‘Edoardo Angela come stai? Cosa fai nella vita? Come ti piacciono le uova la mattina?’, scrive Cam condividendo ben quattro scatti del 19enne. Occhi azzurri sguardo penetrante, la somiglianza con il papà è lampante.

Edoardo Angela come stai cosa fai nella vita come ti piacciono le uova la mattina pic.twitter.com/CxK8hqQAII — cam (@ackleseyes) September 10, 2018

Alberto Angela conferma di essere una sorta di Re Mida che trasforma tutto in oro, tanto che Bintorung scrive: ‘La prova definitiva che tutto ciò che fa Alberto Angela diventa un capolavoro. No words’.

Esattamente come nonno Piero e papà Alberto, Edoardo ha conquistato tutti. Gli eredi dell’abile arte della divulgazione scientifica sono tre: oltre a Edoardo ci sono anche Riccardo e Alessandro, chissà se almeno uno di loro prenderà la strada di nonno Piero e papà Alberto.

Quando parli sempre di storia e monumenti antichi, ma tu sommo #albertoangela hai creato un'opera d'arte.

Ci inchiniamo a te#Edoardoangela pic.twitter.com/9tTp5Vkke6 — Fanny Carolina García (@funcarolina) September 10, 2018

Il conduttore di ‘Ulisse’ che dal prossimo 29 settembre approderà in prima serata su Rai 1 ha sempre difeso la privacy della moglie Monica e dei tre figli, lo stesso profilo Instagram di Edoardo è privato, ma qualcuno deve aver ‘rubato’ alcuni scatti per poi farli circolare in rete pensando forse che la cultura è un bene pubblico e va condivisa.