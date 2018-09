Nadia Toffa continua ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute e, dopo mesi, si è mostrata senza parrucca sui social. Circondata dall’affetto della mamma Margherita e di Marco, un collega de Le Iene, dove presto tornerà a lavorare, la conduttrice ha inviato un altro messaggio pieno di positività.

‘Ah sì dopo chemio e radio i capelli ricrescono!’ – ha scritto Nadia Toffa sui suoi profili social, mostrandosi senza parrucca e con i capelli evidentemente più lunghi – ‘Non si rimane pelati per sempre’. Il post della conduttrice de Le Iene, prossima al ritorno sul piccolo schermo, nasce anche per sedare una polemica sollevata dagli haters più accaniti che l’hanno accusata di inscenare la malattia: ‘Così evitate sciocchi commenti su bugie varie’ – ha proseguito la Toffa, inviando un chiaro messaggio agli ‘webeti’.

Nadia Toffa: ‘Non sono guarita perché ho i capelli’

Per lei, però, oltre alle critiche più violente, anche tantissimi messaggi di affetto da parte dei fan, molti dei quali hanno voluto sapere se fosse completamente guarita da quel tumore che l’ha portata in ospedale lo scorso dicembre.

Nadia Toffa ha risposto con grande sincerità: ‘Non sono guarita perché ho i capelli’ – ha fatto sapere, spiegando che la ricrescita della chioma avviene naturalmente, anche dopo cure invasive come la chemio.

‘Sono qui viva e sempre col sorriso’ – ha continuato, raccontando a tutti di essere ‘più forte di prima’ e di continuare le cure e i controlli per scongiurare ogni ricaduta.

Nadia Toffa torna a Le Iene da settembre

Intanto, mentre Nadia Toffa continua ad aggiornare i fan sul suo stato di salute, sono tanti coloro che vorrebbero vederla tornare al timone de Le Iene.

Come annunciato da lei stessa, non dovranno attendere molto: lo show di Italia 1 ripartirà a settembre e nella squadra degli inviati in giacca e cravatta di Davide Parenti ci sarà anche la Toffa.

I servizi della conduttrice appassionano da sempre il pubblico, Nadia è una delle più in vista del programma e si è spesso occupata di casi scottanti come le problematiche ambientali della città di Taranto che, per tutta risposta, l’ha resa ‘cittadina onoraria’.

