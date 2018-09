Miss Italia, Rita Dalla Chiesa e la polemica per l’omaggio a Frizzi: ‘Lo hanno allontanato!’

Patrizia Mirigliani lo aveva annunciato tempo fa, durante la finale di Miss Italia 2018 in onda il prossimo 17 settembre, Fabrizio Frizzi verrà omaggiato con una fascia a lui dedicata. Rita Dalla Chiesa però non apprezza il gesto, la prima moglie del conduttore scomparso lo scorso marzo polemizza contro la decisione di ossequiare Frizzi e punta il dito contro Fabrizio Del Noce.

Il programma Miss Italia è associato al nome di Fabrizio Frizzi che lo ha condotto per ben 15 edizioni consecutive fino al 2002, per poi tornare nel 2011 e nel 2012. Durante il concorso di bellezza, nel 2001, il presentatore conobbe anche la sua seconda moglie: Carlotta Mantovan. Sarà proprio la vedova Frizzi a consegnare la fascia dedicata al presentatore. Non tutti però sembrano gradire il gesto, in particolare Rita Dalla Chiesa che ha manifestato tutta la sua disapprovazione con un commento a un post Instagram.

Rita Dalla Chiesa, polemica per l’omaggio a Frizzi a Miss Italia

‘Una domanda che NON vuole essere polemica. Ma perché, invece di omaggiarlo oggi, non gli hanno affidato le altre manifestazioni di Miss Italia quando ancora c’era? Ricordo un certo Del Noce… Giusto per sapere’, ha scritto Rita Dalla Chiesa in un commento su Instagram.

L’attacco non è rivolto tanto a Patrizia Mirigliani e a Miss Italia, quanto a Fabrizio Del Noce, che dal 2002 al 2008 è stato direttore di Rai 1. Rita Dalla Chiesa ha dunque riportato a galla vecchie querelle ed episodi del passato che devono aver ferito Fabrizio Frizzi. Il 2002, dopo 15 anni di conduzione consecutiva di Miss Italia, il conduttore scomparso lo scorso 26 marzo lasciò il timone del concorso di bellezza per poi approdare, nel 2003 a Mediaset.

Fabrizio Del Noce, all’epoca direttore di Rai 1 aveva definito la conduzione di Fabrizio Frizzi ‘noiosa’ tanto da essere identificato come il responsabile dell’allontanamento del conduttore dall’azienda di servizio pubblico che dagli anni Ottanta lo aveva accolto. La permanenza di Frizzi a Mediaset fu davvero breve.

Del Noce non ha mai negato che tra lui e Frizzi ci fossero stati, all’epoca dei problemi. ‘Ci fu una diversità di vedute su Miss Italia. Fu quello il motivo per cui Fabrizio decise di andare a Mediaset. Erano questioni burocratiche e contrattuali. In tv i conduttori si muovono, provano altre esperienze. Tutto finì lì, poi la cosa si ricompose e i nostri rapporti restarono buoni’, ha raccontato l’ex direttore in un’intervista rilasciata a Il Giornale dopo la morte di Fabrizio Frizzi.