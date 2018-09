Che la love story tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini non fosse finita benissimo lo sospettavano un po’ tutti, ma negli ultimi giorni ne abbiamo avuto la conferma ufficiale dalla viva voce dei diretti interessati, che si sono tirati delle metaforiche stoccate a distanza accusandosi a vicenda (soprattutto lui, a dire il vero) di aver provocato la chiusura del rapporto. Ha iniziato la Pellegrini, lamentandosi che l’ex fidanzato non le avesse neanche fatto gli auguri per il 30° compleanno (‘Mi ha cancellata dalla sua vita, forse nutre rancore perché sono stata io a lasciarlo’), e a stretto giro di posta è giunta l’inevitabile rispostaccia di Filippo…

‘Per me Federica Pellegrini è il passato’, ha tuonato infatti Magnini nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo, ‘Ho sempre voluto una famiglia e dei figli ma lei non si sentiva pronta, per questo la nostra storia è finita. Con Giorgia (Palmas, la sua nuova fidanzata, ndr) c’è invece un progetto di vita a due, anche se non abbiamo particolare fretta’.

Difficile anche che Filippo Magnini e Federica Pellegrini possano restare buoni amici, come si auspicherebbe la nuotatrice: ‘Non è facile rimanere amici e non so se potremmo esserlo mai in futuro’, ha tagliato corto Magnini, ‘Ci vuole comunque tanto tempo’.

Ora l’ex nuotatore, che ha dovuto rinunciare a Pechino Express 7 per difendersi dalla gravi accuse di doping che gli sono piovute tra capo e collo la scorsa primavera (la vicenda è ancora aperta), è impegnato a organizzare il suo futuro dopo aver detto definitivamente addio all’attività agonistica: ‘Non riesco a stare fermo, ho sempre tante idee e voglio percorrere più strade. Una di queste sarà in ambito sportivo, un obbligo che devo sia a me stesso che alle nuove generazioni: si tratta di un progetto al servizio del nuoto di cui al momento non posso dire nulla. Per il resto mi diverte molto fare le ospitate in TV, ma anche sfilare sulle passerelle della moda maschile. Essendo un personaggio molto social mi piace postare per documentare tutto quello che sto facendo’.

E la Pellegrini? Dopo aver sbandierato al mondo di voler puntare a Tokyo 2020 per partecipare alla sua quinta olimpiade (un record per una nuotatrice), recentemente ha messo in dubbio questa ‘missione’ dichiarando che potrebbe ritirarsi molto prima: ‘Sì, sto pensando seriamente di lasciare il nuoto: il mio cuore mi dice di smettere per le troppe delusioni umane fuori dalla vasca, la mia testa invece vuole che continui. Deciderò in autunno’.