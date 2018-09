Elena Santarelli ha preso una decisione sui suoi figli: non mostrerà più foto di Giacomo e Greta sui social. La showgirl ha risposto così ad uno dei suoi tanti follower, incuriositi dal fatto che non rendesse più pubblici i volti dei bambini nati dal matrimonio con il calciatore Bernardo Corradi.

Il motivo di questa scelta deriva dalla voglia di Elena Santarelli di rendere i suoi figli dei ragazzi normali, che non vengano additati semplicemente come i figli di. Negli ultimi periodi, infatti, la showgirl aveva postato immagini e scatti di Giacomo e Greta senza mai mostrarne il volto: in questo modo aveva raccontato la quotidianità familiare e la malattia del primogenito, lasciando qualche fan perplesso proprio per il fatto che la Santarelli non avesse ancora mostrato il viso della figlia più piccola.

Leggi anche: Elena Santarelli: ‘Giacomo è sempre la priorità, ma continuare a lavorare mi fa bene’

Elena Santarelli: ‘Vorrei che Giacomo fosse libero di uscire’

Così, a chi le ha chiesto quando avesse intenzione di mostrare Greta, Elena Santarelli ha spiegato: ‘Per ora non voglio, e credo che non farò più vedere Jack’.

La moglie di Bernardo Corradi, quindi, ha annunciato che, pur non avendo nulla da nascondere o qualcosa in contrario rispetto a chi pubblica foto dei figli su Facebook o Instagram, la sua scelta deriva dalla voglia di lasciare i suoi figli liberi di uscire.

‘Vorrei che fosse libero di uscire un giorno da solo senza che nessuno lo indichi come il ‘figlio di’ – ha scritto in una Instagram story la Santarelli, riferendosi in particolar modo alla libertà di muoversi e stare con gli amici del primogenito Giacomo.

Leggi anche: Elena Santarelli parla del figlio Giacomo: ‘Adesso corre, mangia e ride’

Elena Santarelli e Bernardo Corradi, genitori premurosi

Con questa decisione, presa insieme al marito Bernardo Corradi, Elena Santarelli ha dimostrato ancora una volta di essere una mamma premurosa e attenta.

Pronta per tornare in video nel nuovo programma di Marco Liorni, la showgirl si dividerà tra lavoro, famiglia e Giacomo, il primogenito che sta combattendo contro un tumore.

Nonostante ciò e in un momento così difficile per il matrimonio della Santarelli e di Corradi, i due hanno sempre preferito non piangersi addosso, mostrandosi sempre fiduciosi e sereni.

I due, infatti, per i quattro anni di matrimonio – festeggiati il 2 giugno 2018 – si sono regalati una vacanza a Forte dei Marmi con la piccola Greta, nata a marzo del 2016.

Leggi anche: Elena Santarelli torna in TV nel nuovo programma di Marco Liorni