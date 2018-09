Dopo la morte di Fabrizio Frizzi si è spesso parlato di un’occupazione televisiva per la vedova, Carlotta Mantovan, che, a distanza di sei mesi dalla scomparsa del marito, si appresta ad intraprendere una nuova esperienza su Rai 3.

Da lunedì 10 settembre 2018 Carlotta Mantovan debutterà in Tutta Salute, programma di Rai 3 nel quale affiancherà Michele Mirabella e Pierluigi Spada occupandosi delle fake news che riguardano il delicato settore della salute. L’annuncio, dato durante la diretta di Agorà Estate, è stato accolto con un caloroso applauso da parte del pubblico in studio e con estrema approvazione da parte dei telespettatori e degli stessi colleghi della Mantovan, ex modella ed ex giornalista di Sky Tg24.

Carlotta Mantovan, la commozione in diretta tv

Allo spazio di Carlotta Mantovan saranno dedicati quarantacinque minuti durante i quali analizzerà tutte le informazioni e le notizie false che ruotano attorno a temi scottanti come quello dei vaccini.

‘Mi occuperò delle fake news, di smascherare le bufale che riguardano argomenti di salute e di attualità insieme a Michele (Mirabella, ndr) e Pierluigi (Spada, ndr) che ringrazio per l’accoglienza’ – ha spiegato, evidentemente emozionata, la vedova di Frizzi in diretta tv.

Il pensiero della Mantovan, poi, è andato anche ai vertici Rai che hanno deciso di regalarle uno spazio tutto suo in una trasmissione del servizio pubblico: ‘Ringrazio la Rai per questa opportunità, il direttore di Rai 3 Stefano Coletta e Elsa Di Gati’.

‘Grazie a tutta la squadra di Tutta Salute che mi ha accoglierà da lunedì prossimo’ – ha concluso Carlotta Mantova, circondata dall’applauso caloroso del pubblico.

Michele Mirabella: ‘Con l’arrivo della nostra magnifica collega abbiamo chiuso un trio’

Felice per l’arrivo della moglie di Fabrizio Frizzi nel cast di Tutta Salute anche Michele Mirabella: ‘Questa è una bella truppa! Abbiamo, con l’arrivo della nostra magnifica collega, chiuso un trio’.

‘Sono felice di questo’ – ha continuato lo storico conduttore Rai – ‘L’anno scorso in due siamo riusciti a inventare la condizione e la conduzione spalleggiata e complice. Quest’anno sarà un trio!’.

Secondo indiscrezioni, oltre allo spazio in Tutta Salute, Carlotta Mantovan potrebbe entrare a far parte del cast di Portobello con Antonella Clerici, mentre sarà anche a Miss Italia per consegnare una fascia speciale intitolata al compianto marito e conduttore Rai.

