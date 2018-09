Barbara D’Urso, il fuori onda con Aida Nizar: ‘Tu mi hai pagata tantissimo’

Aida Nizar colpisce ancora. La vulcanica ex concorrente del Grande Fratello 15 si è resa protagonista di un fuori onda che potrebbe aver un tantino imbarazzato Barbara D’Urso e che potrebbe anche averla fatta arrabbiare non poco. Aida, infatti ha rivelato di trarre notevoli vantaggi economici dalla sua presenza sul piccolo schermo italiano e di guadagnare ottime cifre anche grazie alla presenza fissa a ‘Pomeriggio Cinque’ e ‘Domeica Live’.

Dopo l’incidente hot per cui Aida Nizar si è presa una bella strigliata da Barbara D’Urso, l’ex gieffina ha avuto un altro rimprovero dalla padrona di casa di ‘Pomeriggio Cinque’ per un fuori onda che non è stato gradito da Carmelita.

Aida Nizar si vanta di guadagnare tanto con ‘Pomeriggio Cinque’ e Barbara D’Urso la rimprovera

Durante un fuori onda, Aida Nizar si è vantata dei suoi ultimi successi e in particolare dei guadagni ottenuti dalla ospitate nei locali e durante gli eventi live.

Alla presenza di altri ospiti di Barbara D’Urso, la vulcanica spagnola ha fatto sfoggio delle sue ricchezze. Carmelita, preoccupata dal rischio del fuori onda si è precipitata per mettere a tacere le possibili voci e ripercussioni che avrebbe scatenato la frase di Aida, peccato che poi è andata anche peggio del previsto.

‘Specifichiamo, da noi no, non viene pagata tantissimo’, si è intromessa Carmelita aggiungendo che i suoi ospiti prendono soltanto un rimborso spese. ‘Come no tesoro? Tu hai pagato tantissimo Aida, Aida lavora solo se pagata tanto’, le ha fatto eco la Nizar.

La risposta dell’ex concorrente del Grande Fratello 15 era davvero così imprevedibile? A quanto pare sì. Barbara D’Urso, imbarazzata e contemporaneamente furiosa ha zittito la Nizar. Tornati in onda e ripreso il collegamento in studio, Carmelita ha subito rimproverato la sua ospite fissa. ‘Aida, se taci un attimo… Bentornati’, ha tagliato corto la padrona di casa di ‘Pomeriggio Cinque’.

Aida Nizar e i compensi da capogiro

Durante la partecipazione molto discussa di Aida Nizar al Grande Fratello 15, Giuseppe Candela, su Dagospia aveva rivelato i guadagni dei concorrenti del reality show, cifre davvero notevoli se il gieffino era già un volto noto come nel caso della vulcanica spagnola che era stata spesso ospite nel salotto di Barbara D’Urso.

Stando alle indiscrezioni che si sono diffuse durante la scorsa edizione del Gf, Aida avrebbe guadagnato con il rality ben 60 mila euro. Una notizia mai confermata, né smentita da Mediaset.