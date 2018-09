Tiziano Ferro, la dolce dedica a Belen Rodriguez e i fan si arrabbiano: ‘Potevi evitare’

Inaspettata arriva una dolce dedica di Tiziano Ferro nei confronti di Belén Rodriguez. Il cantante ha postato una foto su Instagram e inviato pubblicamente un tenero messaggio alla showgirl argentina. I fan del cantante, che evidentemente non sono anche i fan della Rodriguez, non hanno gradito il gesto di Tiziano e si sono scagliati contro di lui.

Tiziano Ferro ricorda il giorno in cui ha conosciuto Belén Rodriguez postando una foto risalente a sette anni fa. Uno scatto in cui la showgirl e il cantante sorridono all’obbiettivo del fotografo. Lo scatto ha provocato l’immediata e positiva reazione di Belén, ma anche la negativa reazione dei fan del cantante.

Tiziano Ferro e la dolce dedica a Belén Rodriguez

‘Il giorno in cui conobbi la bellissima Belén Rodriguez. El día en el que conocí la guapísima Belen!!! The day I met the gorgeous Belen Rodriguez’, Tiziano lo scrive in quasi tutte le lingue del mondo. Il messaggio è chiaro a tutti, il cantante ricorda con gioia il momento in cui ha stretto per la prima volta la mano alla showgirl argentina.

La foto condivisa da Tiziano Ferro risale al 2011, nello scatto i due si mostrano abbracciati. Ovviamente la Rodriguez ha risposto prontamente alla dolce dedica dell’amico. ‘Che bello che sei’, ha scritto la showgirl che deve essere rimasta piacevolmente colpita dal post condiviso dal cantautore di Latina.

I fan contro Tiziano Ferro per la foto con Belén

Se il post di Tiziano Ferro è stato molto gradito da Belén Rodriguez, lo stesso non si può dire per i follower del cantante a cui non è piaciuta la dedica. ‘Con questo post perdi un milione di punti’, ‘Potevi risparmiartelo’, ‘Non ti immortalare con questa specie di femmina’, ‘Faccio finta di non aver mai letto questo post… perché proprio non ne vedo l’utilità’, si legge tra i commenti alla foto. Qualche fan si abbandona all’ironia e grida al complotto: ‘Secondo me hanno hackerato il profilo di Tiziano’, scrive.

Sulla pagina social di Tiziano si scatena anche una sorta di guerra tra fan, tanto che i follower dell’argentina sono intervenuti per difenderla. Alcuni utenti hanno scritto commenti al veleno nei confronti della showgirl: ‘Peccato che da quel giorno è piuttosto cambiata sembra. Si è montata la testa e si permette pure di mandare a cagare chi neanche nella sua bacheca esprime opinioni con educazione e rispetto. Cafona arricchita ! Sempre nuda per attirare l attenzione , a me fa pena perché secondo me ha sei problemi mentali, altro che l’ invidia di cui parlano i decerebrati dei suoi followers’, si legge ancora.