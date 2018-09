Selvaggia Lucarelli, messaggio al veleno contro Asia Argento

Tra Asia Argento e Selvaggia Lucarelli non scorre buon sangue, ricorderete le accese discussioni tra l’attrice e l’opinionista a ‘Ballando con le stelle’ o ancora le opinioni della Lucarelli sul caso Weinstein mai a favore dell’Argento. Ieri, durante la messa in onda della prima puntata di ‘X Factor’, l’opinionista non si è certo lasciata sfuggire l’occasione di scrivere una frecciatina all’attrice.

Asia Argento è fuori da ‘X Factor’, l’attrice non parteciperà ai live, ma Sky ha deciso di mandare comunque in onda gli episodi già girati e che vedono l’Argento impegnata come giudice nella fase delle selezioni. Ieri è andata in onda la prima puntata e tra i più partecipi commentatori del web c’è stata lei: Selvaggia Lucarelli.

X Factor, il tweet al veleno di Selvaggia Lucarelli nei confronti di Asia Argento

Asia Argento ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo come giudice di ‘X Factor 12′, un giudice provvisorio, dato che ai live l’attrice verrà sostituita. Il popolo della rete sembra aver apprezzato la scelta di Sky di averla nel cast di quest’anno e non sono in pochi a promuoverla come talent scout.

Tra i molti utenti che hanno commentato la prima puntata di ‘X Factor’ andata in onda ieri, non è certo passata in osservato Selvaggia Lucarelli che ha lanciato una piccola frecciata all’Argento. Sul palco è salito un concorrente molto particolare, Alex Cliff, il ragazzo di 19 anni si è presentato ai giudici con una maschera sul volto. L’attrice si è mostrata da subito interessata: ‘Perché indossi questa maschera?’, ha chiesto l’Argento al giovane.

Alex Cliff ha raccontato di essere alla ricerca del riscatto perché ha alle spalle un passato complicato. ‘Uno vede la maschera e pensa ad un pagliaccio, ho avuto un’infanzia difficile, non so cosa sia l’amore però non ho mai mollato ed ho creato il mio mondo basandomi sulla musica’, ha risposto il ragazzo all’Argento.

Immediata la reazione di Selvaggia Lucarelli. ‘C’è un tizio che ha appena detto a Asia Argento che ha una vita piena di problemi. Lui’, è il commento pungente dell’opinionista.

Selvaggia Lucarelli, però, deve aver apprezzato Asia Argento come giudice di ‘X Factor’, tanto che dopo il tweet al veleno sulle vicende personali dell’attrice, l’opinionista scrive: ‘Mi pare di capire che Asia Argento sia stata fatta fuori esattamente alla prima esperienza artistica in cui sembrava brava’.