La gaffe di Francesca Fialdini prima della messa in onda de La Vita in diretta ha scatenato una serie di critiche contro la conduttrice, costretta a scusarsi con un tweet sul suo profilo social. ‘Questo copione fa schifo, schifo!’ – si è sentito urlare da dietro le quinte e, in un attimo, quelle parole hanno fatto il giro del web.

Accusata di essere una conduttrice arrogante e di essersi rivolta ai suoi collaboratori in malo modo, Francesca Fialdini ha precisato che quelle dichiarazioni non erano affatto rivolte alla squadra de La Vita in diretta, che stima e che considera composta da seri professionisti. Con un tweet, quindi, la conduttrice di Rai 1, tornata solo da pochi giorni a far compagnia al pubblico del pomeriggio accanto a Tiberio Timperi, ha provato a discolparsi e a scacciare via quelle ombre che ne hanno offuscato l’immagine di gentile e garbata professionista.

Francesca Fialdini: ‘Nel mio fuori onda non criticavo gli autori’

‘No, nel mio fuori onda non criticavo gli autori’ – ha esordito su Twitter Francesca Fialdini, rispondendo alle numerose critiche nei suoi confronti.

‘La squadra di La Vita in diretta è composta da professionisti, che stimo (e che ringrazio). E loro sanno’ – ha concluso, provando a mettere a tacere le voci di chi ha tentato di dipingerla come, in realtà, non è.

Nonostante le scuse, però, continuano ad essere tanti coloro che non credono alle parole della Fialdini e che ritengono che le sue urla dietro le quinte fossero chiaramente riferite a chi si era occupato del suo copione.

Come sempre, quindi, il popolo del web si è diviso tra sostenitori e detrattori, tutti intenti ad individuare la colpa e prendere di mira la conduttrice de La Vita in diretta.

No, nel mio fuori onda non criticavo gli autori. La squadra di @vitaindiretta è composta da professionisti, che stimo (e che ringrazio). E loro sanno. — francesca fialdini (@francifialdini) September 6, 2018

Francesca Fialdini, la difesa di Rita Dalla Chiesa

Tra le colleghe che hanno speso parole di conforto nei confronti di Francesca Fialdini appare il nome di Rita Dalla Chiesa, che ha difeso il volto di Rai 1 intervenendo direttamente sui social.

‘Non avete idea di quanta tensione ci sia prima di una diretta. Soprattutto a inizio stagione’ – ha commentato la ex conduttrice di Forum su Twitter.

‘Succede a tutti che scappi anche una frase che non pensi. Francesca è brava, gentile, bella, preparata. E ha una squadra di autori molto forte. Sorridete!’.

Così, la Dalla Chiesa ha voluto mettere a tacere chi, nelle ultime ore, ha continuato a far passare la Fialdini come un personaggio arrogante e, a lei, si sono accodati tantissimi altri colleghi della conduttrice.

@francifialdini Non avete idea di quanta tensione ci sia prima di una diretta. Soprattutto a inizio stagione.Succede a tutti che scappi anche una frase che non pensi.Francesca è’ brava,gentile,bella,preparata.E ha una squadra di autori molto forte @vitaindiretta .Sorridete!❤️ — rita dalla chiesa (@ritadallachiesa) September 6, 2018

