Nel salotto di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso è tornata ad affrontare il tema delle molestie collegandosi al recente caso che ha visto coinvolta Asia Argento. La conduttrice, che ha scelto di trattare l’argomento con ospiti provenienti dal mondo del giornalismo e dello spettacolo, però, si è lasciata sfuggire una dichiarazione.

Facendosi trasportare dalla bagarre che si è scatenata a Pomeriggio 5 tra gli ospiti presenti in studio divisi tra innocentisti e colpevolisti, Barbara D’Urso ha sbottato riuscendo, sì, a mettere a tacere tutti ma, nello stesso tempo, lasciando i presenti a bocca aperta. ‘Se un uomo mi dice: o me la dai o scendi…’ – ha esordito la conduttrice che, resasi conto dei termini utilizzati si è scusata – ‘Mi è uscito! Ma è così!’. Immediato l’applauso del pubblico che ha apprezzato la schiettezza della D’Urso, intenta a promuovere il suo pensiero.

Barbara D’Urso: ‘Io sono scesa e sono qui da 41 anni’

Proseguendo nella sua arringa, dunque, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha spiegato: ‘Se uno mi dice o me la dai o scendi, uno può scegliere. Io sono scesa molte volte, ma sono ancora qua!’.

Così, la D’Urso, seppur tra le righe, ha confessato di essere stata vittima di avances da parte di qualche esponente dei piani alti e di aver deciso di rifiutare ogni tipo di proposta.

Eppure, i suoi no non le hanno impedito di affermarsi nel mondo della televisione: ‘E sono qui da 41 anni!’ – ha ricordato, fiera del suo percorso e delle sue scelte.

‘Ognuno è libero di gestire la propria vita come vuole’ – ha continuato ‘Barbarella’ – ‘Ma ci sono degli uomini o delle donne che usano il loro potere per fare dei ricatti, perché magari ci sono operai, commesse o farmaciste e il capo dice ‘tu o me la dai o non ti assumo oppure vieni licenziata’. Quella è la violenza: capito?’.

Pomeriggio 5, il ritorno con ascolti bassi

Pomeriggio 5, dunque, è tornato in grande stile per la nuova stagione televisiva e la D’Urso è stata pronta ad affrontare tutti i temi più scottanti delle ultime settimane.

La concorrenza de La Vita in diretta, però, sembra aver ‘travolto’ il contenitore pomeridiano di Canale 5 che non è stato premiato dagli ascolti.

La prima settimana di Canale 5, infatti, non è stata tra le più felici: Pomeriggio Cinque ha registrato una media di 1.350.000 telespettatori contro 1.447.000 di spettatori sintonizzati su Rai 1.

La D’Urso, tuttavia, non si dà per vinta: la stagione è solo agli inizi e lei è pronta a schierare tutte le sue armi segrete per tornare a vincere la battaglia dello share.