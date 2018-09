Per Alba Parietti, Asia Argento era perfetta nel ruolo di giudice di X Factor 12 e Sky, prima di defenestrarla dalle puntate live a causa della controversa vicenda di presunte molestie sessuali su minore scoppiata il mese scorso, doveva pensarci meglio e probabilmente difendere la decisione iniziale di puntare su di lei. La showgirl torinese, che con Asia curiosamente condivide gli stessi diverbi con Selvaggia Lucarelli ai tempi delle rispettive partecipazioni a Ballando con le Stelle, ha espresso la sua opinione in merito su Instagram, trovando l’approvazione di buona parte degli utenti dei social.

‘Sto guardando le selezioni di X Factor e posso dirvi una cosa?’, ha scritto Alba Parietti ai propri follower, ‘Gran peccato che Asia Argento non sia più il quarto giudice. A me, soprattutto in questo contesto, mi piace moltissimo. Asia avrà i suoi difetti, non ho condiviso molti atteggiamenti e soprattutto non ho condiviso il suo voler personalizzare la battaglia sulla violenza, facendo secondo me più parlare di sé che del vero problema diffuso e generalizzato sulle fasce più deboli. Che lei certo non può rappresentare…’.

Ma nonostante questa premessa, Asia Argento, secondo la Parietti, non meritava il benservito di Sky per una vicenda tutt’ora poco chiara e di cui l’attrice e regista continua a dichiararsi estranea: ‘Ma ca**o’, ha proseguito infatti Alba lasciandosi sfuggire un’imprecazione, ‘Questa volta per la legge del contrappasso ha pagato un prezzo troppo alto. Questa volta è davvero vittima di se stessa e della situazione nella quale io non credo ci sia buonafede da parte dell’accusatore. Asia ha talento ed è un gran bel personaggio dark, un angelo nero sofferente, antipatica ma perché non vuole piacere per forza’.

E come giudice di X Factor sarebbe stata perfetta: ‘È forte ed è perfettamente integrata nella giuria. Ci capisce pure. Veramente un peccato, per onestà intellettuale e per tutti noi che seguiamo il programma. Io voto Asia’.

Quindi la considerazione finale con la stilettata a Sky: ‘Io mi rifiuto di entrare nel gregge dei piccoli borghesi che godono della sua situazione. Ci vuole coraggio, passione e follia per essere Asia e lei sa che a un danno si può sopravvivere. Mi piace perché sono onesta intellettualmente e non mi piacciono le mezze calze, preferisco una vera stro*za. Dovevano difendere la scelta. Mi spiace’.

Ricordiamo che anche Manuel Agnelli, durante la presentazione alla stampa del programma, aveva ‘endorsato’ a favore di Asia Argento definendo ‘uno schifo’ tutta la faccenda: ‘Sono addolorato sia come amico di Asia che come professionista, perché nelle puntate dei casting aveva fatto molto bene, era un giudice forte e sarebbe stato interessante per me averla al tavolo della giuria’.

E voi siete d’accordo con l’opinione di Manuel Agnelli e, soprattutto, di Alba Parietti su Asia Argento?