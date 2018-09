Temptation Island VIP, Valeria Marini lascia Patrick Baldassari per Ivan Gonzalez?

Prime indiscrezioni da Temptation Island VIP: stando a quanto spifferato nelle ultime ore, pare che Valeria Marini avrebbe perso la testa per uno dei single, tale Ivan Gonzalez. La showgirl, che ha partecipato al reality show in coppia con Patrick Baldassari, potrebbe decidere di mandare all'aria la sua relazione per l'aitante spagnolo.

da Luana Rosato, il