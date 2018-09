Nubi nere all’orizzonte per Simona Ventura: scelta come conduttrice di Temptation Island VIP, deve fare i conti con il gossip sul fidanzato Gerò Carraro, avvistato con una sconosciuta in barca proprio mentre la compagna è al lavoro in Sardegna.

Lo scoop, con relative foto di Gerò Carraro al mare con una brunetta che sembra corrispondere al nome di Alessandra, sono state lanciate dal settimanale Chi al quale Simona Ventura ha risposto in modo ironico e scanzonato. Se si volesse far intendere che tra la coppia potrebbero esserci dei problemi, quindi, la conduttrice al timone della prima edizione di Temptation Island VIP ha preferito mettere immediatamente a tacere le voci a riguardo, postando una Instagram story in cui commenta: ‘Mmm…ma c’è il mio fidanzato con il mio avvocato! Sono qui che sono in lacrime!’.

Leggi anche: Simona Ventura, dalla tv all’amore: ‘Riparto a testa bassa. Gerò Carraro? Un dono dal cielo’

Simona Ventura, nessuna crisi con Gerò Carraro

Il tono scanzonato con cui Simona Ventura ha replicato allo scoop lanciato dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, lascia intendere che lei fosse a conoscenza di quanto accaduto e che sia in ottimi rapporti con l’amica.

La coppia, che ha vissuto un periodo di crisi lo scorso anno, è riuscita a ricucire la frattura del rapporto e, poco prima che la Ventura partisse per Temptation Island VIP, i due avevano confermato di essere innamoratissimi.

‘C’è sempre stato in questi anni un filo rosso che ci ha legato’ – aveva scritto ‘SuperSimo’ su Instagram allegando un suo scatto al mare insieme al compagno Carraro.

Il loro, è stato ed è tutt’ora un ‘legame indissolubile’ e, nonostante gli alti e bassi, i due sono riusciti a comunicare, comprendersi e lasciarsi degli spazi laddove fosse necessario.

E’ così, dunque, che Simona Ventura e Gerò Carraro sono riusciti a superare i momenti di crisi continuando a formare una delle coppie più stabili e durature dello showbiz.

Leggi anche: Simona Ventura e Gerò Carraro, crisi risolta? La conduttrice posta su Instagram una foto di coppia

Simona Ventura, nessuna ‘Temptation Island’ per lei

Dopo lo scoop della giornata in barca di Gerò Carraro con l’avvocato della fidanzata, dunque, sono stati tanti coloro che hanno pensato ad un tradimento consumato proprio in concomitanza con l’inizio di Temptation Island VIP.

Infatti, proprio Simona Ventura che si sta occupando delle difficoltà delle relazioni sentimentali di alcuni personaggi – più o meno noti, tra cui l’ex marito Stefano Bettarini – si sarebbe potuta trovare coinvolta, suo malgrado, nelle tipiche dinamiche del reality show di Canale 5.

Nessuna paura, però, per ‘SuperSimo’: la relazione con Carraro prosegue e lo scoop sembra essere del tutto infondato.