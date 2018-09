Il Ken Umano annuncia: ‘Presto un film sulla mia vita, voglio Barbara D’Urso nel cast’

Dopo film biografici su personaggi che hanno fatto la storia, presto arriverà anche una pellicola sulla vita del Ken Umano. Dal red carpet della Mostra del cinema di Venezia, Rodrigo Alves, ex concorrente del Grande Fratello, ha annunciato all’inviato di Pomeriggio Cinque che sul grande schermo debutterà una pellicola a lui dedicata e nel cast potrebbe esserci anche Barbara D’Urso.

Nella casa del Grande Fratello, il Ken Umano aveva raccontato ai suoi compagni di avventura tutte le operazioni a cui si era dovuto sottoporre per acquisire le sembianze del noto compagno di Barbie: le cicatrici, le costole conservate nella casa di Londra. Una storia che vale un copione cinematografico? A quanto pare sì.

Il Ken Umano, prossimamente un film sulla sua vita

Dalla porta rossa della casa più spiata d’Italia al red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, Rodrigo Alves ha sfilato durante la kermesse dedicata alla settima arte. Barbara D’Urso lo ha raccontato ‘con orgoglio’, è infatti lei che lo ha voluto nel cast dell’ultima edizione del Grande Fratello targata Carmelita.

A Venezia, la folla in delirio ha accolto Rodrigo Alves, ma nello studio di ‘Pomeriggio Cinque’, la scena è stata commentata con ironia e titubanza anche da parte della padrona di casa.

Rodrigo Alves: ‘Presto un film sulla mia vita con Barbara D’Urso’ (video)

‘La Grande star mondiale’, è così che la conduttrice ha presentato il Ken Umano, poi la rivelazione bomba da parte di Alves. ‘Presto si farà un film della mia vita, e ci sarà anche Barbara D’Urso. Ho appena firmato un contratto per fare questo film che sarà bellissimo. E ci sarai anche tu, Barbara, perché anche tu fai parte della mia vita’, ha rivelato la grande star mondiale.

Per ora però Rodrigo Alves dovrà accontentarsi del piccolo schermo: ‘Presto torno da te a Domica Live’, ha promesso a Barbara D’Urso. Per l’occasione il 34enne anglo-brasiliano ha annunciato che, dopo il successo ottenuto in Italia è pronto ad imparare la lingua. Alves passerà le prossime due settimane in Italia per uno studio intensivo, ha già preso contatto con alcuni insegnante e trascorrerà cinque ore al giorno a studiare l’idioma.

Rodrigo Alves farà un film, le reazioni a Pomeriggio Cinque

‘C’è la gente che fa la fila da fuori per vederlo’, è il commento del direttore di Nuovo Riccardo Signoretti alla notizia che presto uscirà un film sulla vita di Rodrigo Alves. ‘Il film sarà tutto ambientato in sala operatoria, nasce e cominciano a operarlo per rifarlo’, aggiunge il giornalista.

‘Ma cosa vai a fare a Venezia, a vedere i film dei tuoi amici?’, Karina Cascella ha cercato di sminuire l’evento e la presenza di Alves a Venezia.

Un po’ preoccupata è apparsa Barbara D’Urso, ingaggiata dal Ken Umano per il film. ‘Dovrò recitare in italiano o in inglese?’, ha chiesto ad Alves. ‘Il film sarà in inglese, ma ci sarà anche qualche battuta in Italiano’, l’ha rassicurata Alves.