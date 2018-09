Grande Fratello Vip 3, i concorrenti del reality show: Da Francesco Monte a Silvia Provvedi

Il prossimo 24 settembre si riapre la porta rossa della casa più spiata d’Italia per il Grande Fratello vip 3 che sarà condotto anche quest’anno da Ilary Blasi. Il reality show andrà in onda su Canale 5, la rivista Spy ha svelato in anteprima tutti i concorrenti della nuova edizione del programma. Tra questi delle vere e proprie sorprese.

Walter Nudo Walter Nudo in una foto dal suo profilo Instagram / Instagram L’attore e conduttore torna sul piccolo schermo dopo qualche anno di assenza, Walter Nudo aveva già partecipato a un reality show, ‘L’Isola dei Famosi’ portando a casa la vittoria nel 2006. Replicherà anche questa volta?

Ivan Cattaneo Ivan Cattaneo in una foto dal suo profilo Instagram / Instagram Il cantautore è tra i concorrenti del Grande Fratello vip 3. Già concorrente, nel 2004 del reality show Music Farm, come sostituto di Scialpi, l’anno successivo ne condusse il day time.

Fabio Basile Fabio Basile in una foto dal suo profilo Instagram / Instagram Il judoka medaglia d’oro a Rio 2016, entrerà nella casa del Grande Fratello vip 3 anche Fabio Basile. Lo sportivo, classe 1993 è noto al pubblico televisivo anche per la partecipazione alla dodicesima edizione di ‘Ballando con le Stelle’

Giulia Salemi Giulia Salemi in una foto dal suo profilo Instagram / Instagram A varcare la porta rossa della casa più spiata d’Italia versione vip, sarà anche Giulia Salemi, ex concorrente della quarta edizione di Pechino Express insieme alla mamma Fariba Tehrani. Giulia ha anche lavorato in tv come ospite a ‘Quelli che il calcio’ e a ‘Tiki Taka’

Francesco Monte Francesco Monte in una foto dal suo profilo Instagram / Instagram Dopo l’ex fidanzata Cecilia Rodriguez, anche Francesco Monte partecipa al Grande Fratello vip. L’ex tronista di ‘Uomini e Donne’, dopo la rottura con la sorella di Belen aveva partecipato all”Isola dei Famosi’ a cui ha rinunciato in corsa dopo lo scandalo del ‘canna-gate.

Lisa Fusco Lisa Fusco in una foto dal suo profilo Instagram / Instagram Altra vecchia conoscenza dell’Isola dei Famosi, al Grande Fratello vip ci sarà anche Lisa Fusco. La showgirl e cantante napoletana ha debuttato sulle tv locali della Campania per poi fare il salto anche sulle reti nazionali, nel 2005 ha infatti debuttato su La7nel programma ‘Settima Dimensione’.

Le Donatella Le Donatella in una foto dal profilo Instagram delle cantanti / Instagram Silvia e Giulia Provvedi saranno al Grande Fratello 3. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona e la sorella gemella entreranno nella casa più spiata d’Italia. Tra le apparizioni tv più recenti, dopo ‘X Factor’, la partecipazione a ‘Dance, Dance, Dance 2′ in cui si sono classificate seconde. Tra i vincitore dell’Isola dei Famosi, ci sono anche loro.

Eleonora Giorgi Eleonora Giorgi con il figlio in una foto dal profilo Instagram dell’attrice / Instagram Dopo ‘Ballando con le stelle’ e ‘Le Spose di Costantino’, per l’attrice e regista Eleonora Giorgi si preannuncia una nuova sfida, quella del ‘Grande Fratello 3′.

Enrico Silvestrin Enrico Silvestrino in una foto dal suo profilo Instagram / Instagram Era tra i vj più attivi tra gli anni Novanta e i Duemila, nella casa del Grande Fratello 3 entrerà anche lui: Enrico Silvestrin. Ha recitato in ‘Distretto di Polizia’ per la tv, ma anche sul grande schermo, spesso per Gabriele Muccino, oggi Silvestrin è speaker per RadioRadio.

Jane Alexander Jane Alexander in una foto dal suo profilo Instagram / Instagram Jane Alexander è tra i concorrenti del ‘Grande Fratello 3′. Conduttrice televisiva e modella britannica naturalizzata italiana, la ricorderete sicuramente tra le protagoniste di ‘Elisa di Rivombrosa, ‘Boris’ e ‘Rocco Schiavone’. Jane Alexander ha anche partecipato al reality show della Rai: ‘Monte Bianco’.

Maurizio Battista Maurizio Battista in una foto dal suo profilo Instagram / Instagram Ci sarà da ridere. Il comico Maurizio Battista è nel cast del ‘Grande Fratello 3′ dopo ‘Striscia la notizia’ e ‘Zelig’ per lui si apre la porta della casa più spiata d’Italia.

Elia Fongaro Elia Fongaro in una foto dal suo profilo Instagram / Instagram Il velino e modello Elia Fongaro partecipa al Grande Fratello vip 3, anche per lui dopo ‘Striscia la notizia’ è arrivato il momento di partecipare al reality show.

Andrea Mainardi Andrea Mainardi in una foto dal suo profilo Instagram / Instagram Dopo aver detto addio a ‘La Prova del cuoco, Andrea Mainardi si lancia in una nuova avventura ed entra nel cast della terza edizione del Grande Fratello vip.

Benedetta Mazza Benedetta Mazza in una foto dal suo profilo Instagram / Instagram Ex concorrente di ‘Tale e quale show’, la conduttrice Benedetta Mazza sta per varcare la soglia della porta rossa ed entrare al Grande Fratello vip 3.

Stefano Sala Stefano Sala in una foto dal suo profilo Instagram / Instagram Anche il modello Stefano Sala partecipa al Grande Fratello vip 3, Stefano è tra i concorrenti ufficiali del reality show.