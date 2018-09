Francesca Fialdini sbotta a La Vita in diretta: ‘Questo copione fa schifo’

Nuova gaffe a ‘La Vita in diretta’, durante l’anteprima del programma Francesca Fialdini si è lasciata sfuggire un commento al veleno nel dietro le quinte convinta che il microfono fosse spento. Le parole pronunciate dalla conduttrice non sono certo passate inosservate e il video è diventato virale sul web.

Protagonista del terzo appuntamento dello show condotto dalla Fialdini e da Timperi, così come era accaduto per il primo, è ancora una volta ‘la gaffe’ e nonostante il tutto sia accaduto dietro le quinte, ha fatto comunque il giro della rete. Non c’è pace per lo show pomeridiano di Rai 1 che ha già avuto un decollo piuttosto turbolento. Insomma, la Fialdini è stata vittima del fuori onda. Un classico della tv.

Francesca Fialdini, gaffe dietro le quinte a La Vita in diretta

Francesca Fialdini avvolta dal sicuro nido del backstage e convinta di non essere ascoltata da nessuno se non dai suoi autori, ha urlato alterata: ‘Fa schifo il primo copione. Fa schifo’. Evidentemente la conduttrice non ha apprezzato quanto scritto dagli autori per la terza puntata de ‘La Vita in diretta’.

Durante il lancio dell’anteprima del programma e convinta che il microfono fosse spento, la giornalista si è lasciata andare a uno sfogo probabilmente contro chi lavora nella redazione della trasmissione.

A Francesca Fialdini, non credo piaccia molto il primo copione.....



(ALZATE IL VOLUME)@RaiUno pic.twitter.com/xBxO0s3xgd — La_Papuffa (@papuffa) September 5, 2018

La frase dunque è andata in onda e il video che documenta come la Fialdini, con tono alterato abbia manifestato il suo disappunto nei confronti dei testi preparati per il terzo appuntamento dello show, ha fatto il giro della rete.

Un fuori onda che offre un’immagine diversa dalla solare giornalista de ‘La Vita in diretta’, ma a chi non capita di essere in disaccordo con i propri colleghi di lavoro e di mostrarsi alterato? Immaginiamo poi quanto possano essere concitati per tutto il team, i minuti precedenti alla messa in onda.

Purtroppo però per quanto riguarda la Fialdini, soprattutto in rete, si è diffuso un clima non proprio conciliante e il tutto è iniziato lo scorso anno con il circolare della voce di un suo probabile alterco con Marco Liorni, rafforzato dall’epurazione del conduttore da ‘La Vita in diretta’.

A ciò si aggiunge la gaffe nel dietro le quinte che in un contesto come quello descritto poc’anzi, dal punto di vista di una fetta del pubblico, non giova all’immagine della giornalista.

La Fialdini dunque è finita nuovamente sotto la lente d’ingrandimento del pubblico dopo essersi beccata un ‘sei manesca’ e un ‘eri raccomandata’ dal suo collega e amico Tiberio Timperi davanti al suo ex professore Maurizio Costanzo.