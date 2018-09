Asia Sagripanti, cantante che ha partecipato a The Voice of Italy 2018, è stata coinvolta in un incidente stradale nel quale è rimasto ucciso un uomo. La giovane, come si apprende dalle ultime notizie, era alla guida e si sarebbe distratta per una vespa entrata nell’abitacolo: al momento si trova, sotto shock, in ospedale.

L’incidente mortale è avvenuto ad Azzano Decimo, in provincia di Pordenone, intorno alle 12 di martedì 4 settembre 2018: Asia Sagripanti, nota per essere stata una delle finaliste dell’ultima edizione di The voice of Italy, ha spiegato di essersi spaventata mentre, alla guida della sua vettura, una vespa l’ha distratta tanto da investire ed uccidere un 52enne in bicicletta. Questa, dunque, la prima ricostruzione del tragico evento che ha coinvolto la 19enne, quarta classificata nel talent show di Rai 2 per la squadra di cantanti capitanata da Francesco Renga. Per la vittima non c’è stato nulla da fare, mentre la giovane è stata trasportata in ospedale e, al momento, è sotto shock.

Queste, quindi, le prime informazioni riguardanti quanto avvenuto nella giornata di ieri nella provincia piemontese dove Asia Sagripanti risiede.

Nota per essere stata una delle concorrenti più talentuose della nuova edizione di The voice of Italy, la 19enne ha iniziato a suonare la chitarra fin da piccola e ha deciso di affidarsi a Francesco Renga, suo idolo da sempre.

Shock e tristezza, dunque, nel mondo della musica e dei talent show, mentre si attendono maggiori informazioni riguardo quanto accaduto e sull’attuale stato di salute della ragazza.