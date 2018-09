Pomeriggio Cinque torna a far parlare di sé dopo ‘l’uscita di seno’ di Aida Nizar in diretta tv: la spagnola, ex concorrente del GF 15 e ospite di Barbara D’Urso, ha dato nuovamente spettacolo mostrandosi – accidentalmente – senza reggiseno durante una discussione con Vittorio Sgarbi.

Intenta a spiegare quanto la sua vita fosse meravigliosa e lei una donna fortunata, Aida Nizar non si è accorta che la bretella del vestito stava cedendo facendola rimanere per qualche istante a seno scoperto. Immediato l’intervento di Barbara D’Urso che ha tentato di nascondere le grazie della spagnola mettendosi tra lei e le telecamere di Pomeriggio Cinque. L’incidente ‘sexy’, però, non è stato isolato: la ‘situazione imbarazzante’ si è ripetuta per ben due volte e, alla fine, la conduttrice ha ripreso la Nizar invitandola a coprirsi.

Leggi anche: Aida Nizar con Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque

Barbara D’Urso ad Aida Nizar: ‘Sono arrabbiata con te!’

Con tanto di post su Instagram e altrettante stories, Barbara D’Urso ha reso pubblica la sua ira nei confronti di Aida Nizar.

La spagnola, nota per essere uno dei personaggi più discussi della televisione italiana e spagnola – e non certamente per le sue doti artistiche – ha chiesto scusa alla conduttrice.

‘Hai fatto un macello con queste tette, lo sai?’ – ha detto la conduttrice di Pomeriggio Cinque ad Aida – ‘Saremo adesso su tutti i siti! Io mi arrabbio con te, non devi farlo questo!’.

Nonostante la Nizar abbia invitato la D’Urso a non preoccuparsi, però, ‘Barbarella’ si è detta molto in pensiero per quanto accaduto e ha documentato questa sfuriata con un video pubblicato nelle sue Instagram story.

Poi, a corollario di quanto accaduto, un altro post social dalla nota cabina rossa di Pomeriggio Cinque: ‘Barbara non ti arrabbiare, in fondo cos’è la vita?’ – ha detto Aida alla sua amica, furiosa per aver dato spettacolo durante la sua trasmissione.

Invitandola, dunque, ad un abbigliamento più consono, la D’Urso si è detta ancora una volta adirata con la Nizar per aver mostrato il seno per ben due volte.

‘Aida mai fa le cose di proposito’ – si è giustificata la spagnola – ‘Non possiamo finire così, per favore Barbara!’.

La conduttrice, però, ha minacciato la Nizar di sostituirla nel suo programma pomeridiano con Raffaello Tonon.

‘La gente non viene qui per addormentarsi!’ – è stata la pronta risposta di Aida, che ha invitato Barbara D’Urso a rivedere la sua decisione e a non lasciarla a casa nella prossima puntata di Pomeriggio Cinque.

Leggi anche: ‘Domenica Live’, scandalo sexy per Aida Nizar