Uno scatto senza veli per Ornella Muti che è finita in deshabillé su Instagram per volere della figlia Naike Rivelli. L’attrice, oggi 63enne, ha mostrato un fisico da far invidia alle ragazzine e da parte dei suoi follower sono piovuti like e commenti di apprezzamento.

Lo scatto senza veli di Ornella Muti su Instagram, però, è stata l’occasione per mandare anche una frecciata ad Alfonso Signorini: con il suo post, Naike Rivelli ha rivendicato i diritti dell’immagine e ha ricordato al direttore del noto settimanale di gossip che, lì dove era lei, i suoi droni e i suoi paparazzi non sarebbero potuti arrivare. Intanto, mentre la figlia della Muti ha innescato una polemica, i numerosissimi fan dell’attrice hanno apprezzato definendola ‘meravigliosa come sempre’.

Leggi anche: Ornella Muti: ‘Mia figlia Naike è la regina dei social, la sua è espressione moderna’

Naike Rivelli, frecciata ad Alfonso Signorini

‘Ornella Muti and Rasputin’ – ha scritto ironicamente Naike Rivelli su Instagram, allegando lo scatto in slip della madre intenta a confrontarsi con il suo agente durante uno shooting fotografico.

La foto ‘a tradimento’ scattata all’attrice, però, non è stata seguita da un commento della giovane sulla madre, bensì da un attacco ad Alfonso Signorini e al suo modo di lavorare.

‘Che bello stare in un posto dove i paparazzi e i droni di Signorini non possono fare come ca**o vogliono’ – ha continuato la Rivelli sottolineando, ancora una volta, che i diritti di quell’immagine sono solamente suoi.

Nessuna replica da parte del giornalista e opinionista del Grande Fratello VIP, impegnato con la messa a punto del reality show che a breve andrà in onda su Canale 5.

Leggi anche: Ornella Muti sfrattata di casa, Naike Rivelli: ‘Per fortuna abbiamo molti amici’

Ornella Muti, i complimenti dei fan

Intanto, mentre Naike Rivelli ha innescato una polemica con Alfonso Signorini, i follower della giovane hanno apprezzato il fisico scolpito della madre.

Ornella Muti, oggi 63 anni, ha mostrato una silhouette da far invidia alle più giovani, ma non è stata l’unica di famiglia a mostrarsi senza veli.

E, mentre in molti hanno commentato il post della Rivelli definendo la Muti perfetta anche alla sua età, Naike ha pubblicato un video di sé, provocando, ancora una volta, i più tradizionalisti.

Che piaccia o meno, tuttavia, le loro foto hanno guadagnato milioni di like.