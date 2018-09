Nadia Toffa torna al lavoro: ‘Iena con parrucca spettinata’

Nadia Toffa lo aveva annunciato che sarebbe tornata a ‘Le Iene’ e così oggi la vediamo nuovamente in giacca nera e camicia bianca in veste di inviata speciale del programma in onda su Italia 1. La nuova stagione de ‘Le Iene’ sta per ripartire e ci sarà anche Nadia Toffa, la conduttrice si era allontanata dal programma lo scorso maggio per dedicarsi completamente alle cure. La Toffa era stata colpita da un malore lo scorso dicembre, successivamente aveva spiegato ai telespettatori di aver scoperto di essere malata di cancro.

Nadia Toffa ha condiviso con i fan la gioia di essere tornata al lavoro e di vestire nuovamente i panni della Iena seppur con una ‘spettinata parrucca’.

Nadia Toffa di nuovo al lavoro nella redazione de Le Iene

Sguardo concentrato o almeno è quel che sembra, Nadia Toffa si mostra su Instagram con il classico completo da Iena. La conduttrice è tornata e si è messa subito al lavoro tanto che ha promesso: ‘Nuove inchieste in arrivo’.

‘Iena con parrucca spettinata’, è la didascalia che accompagna la foto, un’immagine che non può far altro se non rallegrare i fan che la rivedranno presto in azione.

‘La mia testa sta benissimo! I medici dicono che il mio corpo deve riposare’, aveva annunciato lo scorso 13 maggio durante una telefonata rassicurante a Nicola Savino, Matteo Viviani e Giulio Golia compagni di avventure della Toffa nello show di Italia 1.

La Toffa in realtà non si è mai negata virtualmente ai suoi fan e ha condiviso moltissimi scatti per raccontare l’estate trascorsa e le preziose coccole e cure della mamma che le è sempre stata vicina.

Oggi, la condivisione della foto che tutti, prima o poi speravano di vedere. La Toffa è negli studi di Cologno Monzese, nella redazione de ‘Le Iene e si prepara per nuove inchieste e servizi. Nadia si è inebriata dell’affetto dei suoi cari, ma anche dei fan che le mostrano sempre affetto sui social caricandola di energie.

‘Sei grande brava Nadia si forte e combattiva come solo tu sai essere. A presto con le iene’, scrive un utente sui social. ‘Evvai’, esulta qualcuno. ‘Ti aspettiamo’, si legge nella maggior parte dei commenti alla foto condivisa dalla Toffa.

Non resta che attendere il ritorno dell’energica Nadia Toffa anche sul piccolo schermo.