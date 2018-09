Marco Liorni è pronto per tornare in tv con la sua nuova creatura: Italia sì. Una nuova avventura per il conduttore che, dopo sette anni al timone de La vita in diretta è stato sostituito da Tiberio Timperi che, dallo scorso 3 settembre 2018, affianca Francesca Fialdini nel programma settimanale di Rai 1.

Sulla sostituzione di Marco Liorni a La vita in diretta si è scritto tanto e il suo ultimo saluto al pubblico del pomeriggio del primo canale del servizio pubblico è stato quasi come un ‘funerale da vivo’. Poi, il conduttore è tornato a lavoro e i vertici di Rai 1 hanno scelto per lui una nuova collocazione: ‘Il sabato pomeriggio è una giornata particolare’ – ha spiegato Liorni a Vanity Fair, certo che la nuova avventura al timone di Italia sì possa interessare il suo pubblico perché ‘quando un programma ha un’anima acquista anche un senso’.

Leggi anche: Marco Liorni: ‘Incomprensioni con la Rai, ma guardiamo avanti’

Marco Liorni: ‘Non ho passato un periodo molto bello’

Italia sì è stato per Liorni come ‘una gravidanza, con questo bambino che aveva fretta di nascere’ e, dopo una intera estate passata a mettere a punto la nuova trasmissione, è pronto per debuttare al sabato pomeriggio.

‘L’estate è stata tutta un mettere a punto e siamo convinti che questo programma abbia un’anima chiara, che scopriremo insieme’ – ha commentato, senza nascondere che l’addio a La vita in diretta lo ha destabilizzato.

‘Non ho passato un periodo molto bello ma, siccome sono zen e resiliente, alla fine prendo sempre il buono di quello che mi capita’ – ha rivelato il conduttore, verso cui la Rai ha dimostrato piena fiducia.

‘Quando ho fatto notare che la fascia è particolarmente insidiosa mi hanno detto che per loro è più importante sperimentare piuttosto che raccogliere subito qualche frutto’ – ha continuato Liorni, che si prepara a sfidare Verissimo con Italia sì.

Tuttavia, dopo mesi di intenso lavoro, ammette di non sentire troppo il peso delle aspettative e di essere convinto di ciò che sta facendo perché il suo nuovo programma ha un’anima e un senso.

Leggi anche: Marco Liorni lascia La Vita in Diretta, Francesca Fialdini: ‘Ha preso altri percorsi’

Marco Liorni sui contrasti con Tiberio Timperi: ‘Stiamo lavorando per fare bene’

Intanto, però, molti rimpiangono la sostituzione di Marco Liorni a La vita in diretta e, dopo il debutto di Tiberio Timperi, qualcuno ha criticato aspramente le scelte Rai.

Eppure, tra i due conduttori non vi è alcuna rivalità: ‘Non ci sono mai stati problemi e, infatti, scherziamo anche fra noi’ – ha svelato – ‘Stiamo lavorando per fare le cose bene e, alla fine, conta molto di più quello che si sta creando piuttosto che qualche piccola incomprensione del passato’.

E, proprio al collega e a Francesca Fialdini, Marco Liorni ci ha tenuto a fare il suo in bocca al lupo, sottolineando che ‘La vita in diretta è un programma tosto, faticoso ed è normale che, dopo sette anni, senti un po’ la differenza’.

Leggi anche: Tiberio Timperi debutto con gaffe a La vita in diretta e piovono critiche: ‘Spocchioso e sgarbato’