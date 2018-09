Ci ha messo davvero poco (ma non avevamo dubbi) ad archiviare Elisabetta Gregoraci quella vecchia volpe di Flavio Briatore: la fidanzata nuova dell’imprenditore piemontese, secondo gli ultimi sussurri dal pianeta gossip, potrebbe essere la giovane modella e influencer Taylor Mega, che a dispetto del nome è italiana al 100%. Al momento non ci sono conferme ufficiali (però neanche smentite) o immagini a supporto di questa liaison, ma chissà perché non la riteniamo affatto improbabile…

Lo scoop sulla possibile nuova fidanzata di Flavio Briatore è del settimanale Chi, secondo cui i due si sarebbero conosciuti quest’estate in Costa Smeralda e fra di loro sarebbe subito nato un fortissimo feeling. E poi sicuramente il buon Flavio non vedeva l’ora di rispondere per le rime all’ex moglie Elisabetta Gregoraci, che da qualche settimana ha sdoganato agli occhi del mondo il suo nuovo compagno Francesco Bettuzzi…

Ma chi è questa Taylor Mega, nuova fidanzata, o presunta tale, di Flavio Briatore? 24 anni, ‘soltanto’ 44 in meno dell’ex manager di Formula 1, bionda e dotata di una bellezza molto appariscente (non la classica ragazza acqua e sapone, ecco), vanta un incredibile seguito su Instagram dove la seguono oltre 800 mila follower. Qualche giorno fa ha avuto l’onore di sfilare sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia.

La giovane Taylor Mega sembra aver pure il senso degli affari, visto che nel 2018 è riuscita a realizzare il suo più grande sogno, ovvero creare e lanciare una sua personalissima linea di bikini. Su Chi leggiamo anche che ama la lettura, viaggiare e e interagire con i fan sui social. Però è molto gelosa della sua vita privata ed è forse per questo che per il momento non sono ancora apparse foto in compagnia di Flavio Briatore, né si è mai sognata di pubblicarle sui social. Vedremo fino a quanto resisterà…

E pensare che non più di due mesi fa sembrava possibile un ritorno di fiamma tra Briatore e la Gregoraci: gli ex coniugi erano stati beccati insieme e in atteggiamenti complici e affettuosi, poi però si era scoperto che la ‘reunion’ era stata organizzata solo per la felicità del figlio Nathan Falco. In ogni caso pare che Flavio ed Elisabetta mantengano rapporti piuttosto cordiali .