Cristiano Malgioglio minaccia Giovanni Ciacci: ‘Ti denuncio’

Cristiano Magioglio furioso, il paroliere e cantautore si scaglia ancora una volta contro Giovanni Ciacci e minaccia di denunciarlo. Non si placano i dissapori tra l’ex opinionista del Grande Fratello e lo stylist di ‘Detto Fatto’, i due continuano a lanciarsi messaggi al veleno e a farsi guerra su un campo di battaglia virtuale, i social network.

Giovanni Ciacci ha provocato Cristiano Magioglio toccando direttamente la vena artistica dell’ex opinionista del Grande Fratello che è andato su tutte le furie. Lo stylist infatti ha annunciato che si esibirà, durante il programma ‘Detto Fatto’ (in partenza il prossimo 10 settembre), in una hit di Malgy: ‘Tocalo tocalo’ il brano cantato da Carmen Di Pietro nel 1995. Cristiano Malgioglio non ci sta, le sue canzoni non si ‘tocano tocano’.

Cristiano Malgioglio minaccia Giovanni Ciacci

‘Caro Ciacci se tu avrai il coraggio di cantare la mia canzone io ti denuncio. Tu non puoi, lo vuoi capire? Basta è ora di finirla sei contento? Basta, non ti sopporto più’, tuona Cristiano Malgioglio su Instagram. Immediata la risposta dello stylist che non è intenzionato a cambiare idea.

‘Caro Malgi, sappi che io la canzone la canterò live lunedì 10 settembre alle ore 14 a Detto Fatto Rai2… la canto anche se ti incateni al cavallo di Viale Mazzini, perché invece di criticare non vieni a fare il coro?.. io la canterò comunque… sappilo!!…’, scrive Giovanni Ciacci su Instagram condividendo il minaccioso video di Cristiano Malgioglio.

Le intimidazioni dell’ex opinionista del ‘Grande Fratello’ non funzionano e Ciacci è pronto ad andare fino in fondo. Cristiano difenderà la sua hit e si presenterà negli studi Rai come chiesto dallo stylist? I due ‘ex amici’ continuano a giocare, ma soprattutto puntare quasi come fosse uno spot su questa loro presunta rivalità.

‘Mi hai dato il permesso, eri anche felice dell’idea e mi sono messo all’opera. Ho inciso la tua canzone e ho messo alcuni video sui social network. È stato un successo. Invece di essere contento di tutto questo hai iniziato a insultarmi’, aveva dichiarato Ciacci a DiPiù lo scorso agosto raccontando di quanto Cristiano Malgioglio fosse contrariato all’idea che lo stylist canti il suo brano.

Intanto Malgy fa l’indifferente e si dedica alle pulizie di casa per accogliere ‘i parenti da Sidney’. ‘Cosa ti tocca fare quando la Signora delle pulizie allunga le sue ferie perché si é innamorata di un bellissimo arabo’, scrive Cristiano postando un video.