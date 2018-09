Al Bano: ‘I canali di gossip sfruttano me e Romina per i soldi, diamoli in beneficenza’

Al Bano non ha mai nascosto la sua opinione negativa sul gossip, pur essendo tra i personaggi che attirano di più il mondo della ‘cronaca rosa’. Qualche giorno fa, Romina Power si era detta disgustata da quanto viene scritto sui giornali sul conto suo e del leone di Cellino San Marco e si è scagliata contro gli addetti ai lavori.

Ai microfoni di Franco Bagnasco Al Bano ha ribadito il suo ‘no’ al gossip. ‘Mi fa schifo’, ha sentenziato il cantante in un’intervista rilasciata sul canale Youtube del giornalista.

Al Bano: ‘Io e Romina sfruttati dai canali di gossip’

A detta di Al Bano che è sempre stato tra i protagonisti della cronaca rosa, il gossip avrebbe deviato l’attenzione sulle sue potenzialità di cantante, un fenomeno che ‘all’estero non sussiste’ ha aggiunto il leone di Cellino San Marco.

Spesso protagonista insieme a Loredana Lecciso e Romina Power delle copertine dei giornali che si occupano di gossip, Al Bano è convinto che chi scrive determinati tipi di notizie lo sfrutti.

‘Nessuno ha tante copertine come ne abbiamo avute io e Romina. Ho proposto a vari direttori dei giornali di dare una parte del loro incasso in beneficenza, ma loro non sentono. Ti sfruttano e ti ammazzano, ti danno 70 amanti. Strumentalizzano il mio nome e se dovessi pensare che grazie al gossip io esisto, cambierei mestiere da domani’, ha dichiarato Al Bano.

Stando ai rumors il cantante sarà tra i protagonisti della prima puntata di Verissimo in onda il 15 settembre, mentre Romina potrebbe essere intervistata da Mara Venier a Domenica In.

Al Bano: ‘Ero convinto che la mia storia con Romina fosse conclusa, invece… ‘

Franco Bagnasco ha parlato di ‘interruzione di rapporti con Romina Power’ facendo riferimento al passato e all’addio tra i due coniugi, ma Al Bano lo ha prontamente corretto: ‘Io non ho interrotto il legame con Romina, è lei che ha deciso di andarsene. Io a malincuore non potevo dire di rimanere’.

Dopo anni però i due ex hanno ridato vita al sodalizio artistico, così Al Bano e Romina sono nuovamente un duo. ‘Chi ha voluto questo re-incontro è stato un impresario russo’, ha spiegato il cantante.

Le strade artistiche del leone di Cellino San Marco e della Power si sono nuovamente intrecciate. ‘Ero convintissimo che la mia storia con Romina fosse definitivamente conclusa, però il destino ti gioca sempre strane cose. Lavorando insieme abbiamo recuperato la gioia di stare sul palcoscenico, ci divertiamo ancora oggi. Lei è sempre la madre dei miei 4 figli ed a tutto quello che è successo io non so darmi ancora una spiegazione. Sicuramente quando il destino si mette contro di te, tu devi soltanto aspettare che cambino le cose’, ha concluso.