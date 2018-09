Tiziano Ferro canta in un bar in Portogallo, il pubblico lo ignora

Tiziano Ferro è una star internazionale, eppure c’è ancora chi non lo riconosce tanto che il cantante può permettersi di entrare tranquillamente in un bar, partecipare a un karaoke ed essere totalmente ignorato nonostante le sue notevoli doti vocali. L’artista originario di Latina si è esibito in un locale a Praia De Albufeira, in Portogallo, ma nessuno sembra averlo riconosciuto e il cantante si è esibito nella totale indifferenza dei clienti del bar.

Tiziano Ferro ha condiviso su Instagram un video di una sua piccola performance in un bar in Portogallo e ha ironizzato sulla totale indifferenza dei presenti alla sua esibizione. Abituato a schiere di fan, al pubblico degli stadi, deve essere raro per Tiziano Ferro trovarsi in una simile situazione. Lui canta, ma nessuno attorno sembra essere particolarmente colpito dal piccolo concerto. Eppure c’è chi, fuori dagli stadi si imbatte in file lunghissime o macina chilometri pur di assistere a una sua esibizione. Sarà che il cantautore per l’occasione ha abbandonato il suo repertorio?

Tiziano Ferro si esibisce in un bar in Portogallo, ma nessuno lo riconosce

Tiziano Ferro entra in un bar di Praia De Albufeira, in Portogallo, partecipa a un karaoke sulle note di ‘Ordinary People’ di John Legend e passa del tutto inosservato. L’artista canta, mentre le persone intorno a lui continuano a parlare, a bere, nessuno punta il suo sguardo su di lui, anzi ognuno resta concentrato sulla propria attività che a quanto pare non è certo quella di ascoltare il cantante di Latina.

‘Imperante indifferenza per la mia appassionante partecipazione al karaoke’, scherza Tiziano Ferro nella didascalia che accompagna il video postato su Instagram. Al cantante non è sfuggito che il pubblico presente nel bar non è rimasto particolarmente colpito dalla sua performance come se fosse un qualsiasi cliente che improvvisa un karaoke.

‘Torno al mio repertorio, meglio!’, scrive ancora il cantante di Latina continuando a ironizzare sull’indifferenza dei clienti del locale. Probabilmente non è certo colpa del repertorio. Cosa sarebbe accaduto se la stessa situazione si fosse verificata in Italia?

‘Credimi! Ci fossi stata io in quel locale… altro che indifferenza. Perché non capito mai nei posti giusti al momento giusto?’, ha scritto una fan del cantautore su Instagram. Molti utenti hanno sottolineato la simpatia, ma anche l’umiltà del cantante.