Tiberio Timperi debutto con gaffe a La vita in diretta e piovono critiche: ‘Spocchioso e sgarbato’

Tiberio Timperi ha debuttato ieri a ‘La Vita in diretta’, con lui Francesca Fialdini che conduce il programma di Rai 1 dallo scorso anno. L’inizio non è stato dei migliori, tanto che i due hanno anche compiuto una gaffe. L’avvento dell’ex conduttore di ‘Unomattina in famiglia’ al posto di Marco Liorni ha deluso una parte del pubblico, probabilmente quello stesso pubblico che ieri si è scatenato con tweet al veleno nei confronti di Timperi.

La nuova stagione de ‘La Vita in diretta’ è iniziata ieri, gli sguardi erano tutti per il nuovo conduttore Tiberio Timperi che non ha ottenuto l’applauso di una buona fetta di pubblico. C’era da aspettarselo, una parte dei telespettatori non ha gradito ‘l’epurazione’ di Marco Liorni dal programma e l’avvento di Timperi era stato accolto dalle polemiche. Anche Francesca Fialdini sembra perdere punti tra i fedeli del programma, qualcuno infatti la incolpa del mancato rinnovo di Liorni a ‘La Vita in diretta’. Sui social i due nuovi condottieri dello show pomeridiano di Rai 1 sono stati presi di mira non solo dal pubblico, ma anche dagli addetti ai lavori.

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, la gaffe a La Vita in Diretta

Per non farsi mancare proprio nulla e per gettare benzina sul fuoco, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno dato inizio alla nuova stagione de ‘La Vita in diretta’ con una gaffe.

Durante la puntata è andato in onda un video celebrativo dello show e dei conduttori che hanno reso celebre il programma. Una carrellata di immagini che hanno mostrato però non proprio tutti i timonieri de ‘La Vita in diretta’. Piero Vigorelli, Alessandro Cecchi Paone, Michele Cucuzza, Lamberto Sposini, Mara Venier, Marco Liorni, Cristina Parodi… ‘non manca più nessuno; solo non si vedono: Franco Di Mare e Paola Perego’. L’errore salta subito all’occhio e a sottolinearlo sono anche la stessa Fialdini e lo stesso Timperi.

‘Ci è sfuggito qualcuno?’, chiede il nuovo conduttore. ‘Speriamo di no’, risponde la Fialdini che invece ha dimenticato proprio il suo compagno a ‘Uno Mattina’, Franco di Mare.

Tiberio Timperi, critiche social per il debutto a La Vita in diretta

‘Che errore portare Tiberio Timperi in un programma come #LaVitaInDiretta. Spocchioso, sgarbato e convinto di far ridere con le sue battute. Il pubblico starà già rimpiangendo Marco Liorni’, scrive Domenico Mungiguerra su Twitter

‘Timperi fa tv da trent’anni e non si può non riconoscerlo. Se in questi anni però è sempre stato relegato alle 6 del mattino della domenica un motivo ci sarà? Non è empatico e in onda sembra spocchioso’, si legge in un tweet di Giuseppe Calenda.

La conduzione di Timperi agli addetti ai lavori non colpisce, ma anche il pubblico non perdona. ‘Due tra le persone più antipatiche tra i conduttori televisivi. Ci hanno proprio azzeccato quest’anno’, scrive l’utente Gianluca Platania.