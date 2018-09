Loredana Bertè: ‘A Sanremo solo se non mi rifilano un’altra canzone di Biagio Antonacci’

Loredana Bertè e i Boomdabash hanno asfaltato la concorrenza al Power Hits Estate 2018 e portato a casa la vittoria per il brano ‘Non ti dico no’, un vero e proprio tormentone estivo. Durante la serata però la cantante si è lasciata sfuggire una battutina su Biagio Antonacci una vera e propria frecciata nei confronti del collega.

All’Arena di Verona, Loredana Berté è stata la protagonista del Power Hits Estate 2018 l’evento musicale organizzato da RTL 102.5 in occasione della fine della stagione più calda, un modo per ripercorrere tutti i tormentoni che hanno ravvivato l’estate. Giorgia Surina e Angelo Baiguini hanno condotto la seconda edizione del festival.

Loredana Berté, frecciata a Biagio Antonacci

Loredana Berté è salita sul palco del Power Hits Estate 2018 e ha regalato una performance di ‘Non sono una signora’, dopo l’esibizione si è abbandonata a una dichiarazione tirando in causa Claudio Baglioni e Biagio Antonacci. La cantante ha così ricordato un episodio che l’ha amareggiata molto e che risale allo scorso anno.

Giorgia Surina e Angelo Baiguini hanno chiesto all’artista di una sua possibile partecipazione al Festival di Sanremo 2019. La Berté ha così ricordato un episodio risalente allo scorso anno quando ha provato a presentarsi al Festival con una canzone in cui credeva molto, ma è stata poi contattata dagli organizzatori che avrebbero preferito che lei cantasse un pezzo scritto da Biagio Antonacci.

La Berté si sarebbe rifiutata rimanendo fedele al suo brano che poi sarebbe stato scartato. ‘Io mi presento in gara e non provasse a rifilarmi un’altra canzone di Biagio Antonacci, stavolta so’ c***i loro’, ha tuonato la cantante sul palco dell’evento musicale organizzato da RTL 102.5.

Loredana Berté è infatti stata esclusa dal Festival di Sanremo lo scorso anno e in un post Facebook aveva sfogato tutta la sua frustrazione raccontando quanto accaduto dietro le quinte della kermesse musicale. ‘Mi spiace per il mio pubblico che aspettava di rivedermi su quel palco, ma ho preferito essere fuori da Sanremo e non tradire il mio mondo artistico piuttosto che essere in gara con qualcosa che non mi somigliava’, aveva scritto in quell’occasione.

Claudio Baglioni e Biagio Antonacci risponderanno a Loredana Berté? Per ora tutto tace, intanto l’artista si è mostrata felice per aver trionfato ieri. ‘L’avevo detto che avrei asfaltato tutti con questo brano’, ha dichiarato, come racconta Il Giornale, prima di salire sul palco.