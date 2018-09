Dopo la crisi della scorsa estate, gli ultimi mesi hanno registrato il ritorno in pompa magna della coppia Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, ricongiuntasi una volta chiarite tutte le incomprensioni che avevano convinto la cantante a lasciare (momentaneamente) il compagno. Sembrava addirittura che la ‘reunion’ potesse portare a un imminente matrimonio, ma ci ha pensato il buon Gigi a smorzare gli entusiasmi dei fan, spiegando che le nozze non sono al momento nei loro programmi.

‘Niente matrimonio, ora ci sono altre priorità’, ha confermato infatti a TV Sorrisi & Canzoni, ‘Quando decideremo, lo comunicheremo sui social, per rispetto di tutte le persone che ci vogliono bene e che ci hanno sostenuto in questi anni’. Una frase che comunque lascia aperta la speranza: Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo prima o poi si sposeranno!

L’artista partenopeo ha raccontato poi i motivi della crisi passeggera con la sua donna, pur senza scendere in troppi particolari: ‘In realtà ci eravamo solo allontanati per un periodo. Ora stiamo insieme, e meglio di prima. Anche perché Anna un altro come me dove lo trova?… La verità è che tutte le coppie litigano, io poi sono un maschio ‘alfa… sud’ e lei una donna alfa, e in più facciamo lo stesso mestiere, quindi è normale che nascano delle discussioni. Ma è acqua passata’.

Se la crisi con Anna è il passato, il futuro vede l’uscita del suo nuovo album di inediti: ‘Ci sto lavorando proprio in questo periodo, Alcune canzoni le ho scritte al mare, che fa riflettere e pensare: può succedere che ti venga voglia di scrivere proprio lì, ma non è detto. Ma per scrivere ci vuole silenzio, infatti preferisco comporre dopo pranzo, quando gli altri sono via. Oppure nel cuore della notte: mi vengono in mente delle melodie e le registro nelle note vocali del telefonino, a bassa voce per non svegliare Anna’.

Nuovo album e, chissà, anche il Festival di Sanremo 2019: ‘Claudio Baglioni ha fatto un festival meraviglioso. Lui fa musica, conosce i sacrifici e ha tolto l’eliminazione perché era mortificante per gli artisti. E allora perché non mettersi in gioco sul palco più importante della musica italiana?’.