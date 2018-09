Fabrizio Corona, il figlio Carlos Maria sbarca su Instagram: Nina Moric teme gli haters

Carlos Maria Corona, per i 16 anni, ha aperto il suo profilo Instagram con il consenso di papà Fabrizio. Il figlio di Corona e Nina Moric è sbarcato, dunque, sui social per interagire con i coetanei e raccontare le sue esperienze di vita senza farsi condizionare da nessuno. La modella croata, però, non ha accettato di buon grado questa novità.

da Luana Rosato, il