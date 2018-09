A meno di una settimana dall’inizio della nuova edizione del programma, Elisa Isoardi e Antonella Clerici sono apparse insieme su Instagram in quello che possiamo considerare il simbolico passaggio di consegne tra la vecchia e la nuova conduttrice de La Prova del Cuoco, la storica trasmissione mattutina di Rai 1 che riprenderà il 10 settembre alle 11:30. In realtà è stata la Clerici a fare una ‘splendida sorpresa’ a Elisa Isoardi, raggiungendola nei camerini dello show. Un gesto che la presentatrice piemontese, impegnata nelle prove in vista dell’esordio, ha apprezzato tantissimo (mettendo dunque a tacere le voci su possibili screzi tra le due), tanto da condividere l’immagine con la collega sui social.

Antonella Clerici ha raggiunto Elisa Isoardi nei camerini de La Prova del Cuoco, il programma che ha condotto per 18 anni con la sola pausa tra il 2009 e il 2010 dovuta alla maternità (guarda caso fu sostituita proprio dall’attuale compagna di Matteo Salvini), ma presto avrà assai meno tempo per le visite di cortesia dato che sarà chiamata a preparare e condurre il remake di Portobello, il celebre varietà ideato da Enzo Tortora che aprirà i battenti in autunno inoltrato.

La Isoardi dal canto suo sta ultimando la messa a punto de La Prova del Cuoco 2018-19, definendo i dettagli del cast che l’accompagnerà nella nuova avventura televisiva, in cui ci sarà l’ex rugbista, riciclatosi poi uomo di spettacolo, Andrea Lo Cicero, senza dimenticare Ivan Bacchi e Claudio Guerrini. Completamente cambiata anche la squadra dei cuochi: via i fedelissimi della Clerici (Anna Moroni, Andrea Mainardi, ecc.) e dentro ben 10 nuovi chef tra cui Antonio Totaro, Micol Pisa, Riccardo Carnevali e Romana Spagnoli (ex The Chef).

C’è chi ha storto un po’ il naso per questi drastici cambiamenti, soprattutto perché riferiti a una trasmissione che andava benissimo, ma legittimamente Elisa Isoardi ha scelto di lavorare con uno staff di suo gradimento, selezionandolo personalmente.

‘Ma non ci sarà alcuna rivoluzione’, ha precisato Elisa Isoardi in una recente intervista, ‘Solo un’evoluzione naturale di quello che il programma è stato in questi 18 anni. Antonella è per me un’amica e una ‘maestra’, ci siamo sentite spesso e continueremo a farlo anche durante l’anno. Essere considerata dalla Rai la sua erede naturale mi ha riempito di gioia e responsabilità’.

Elisa Isoardi e Antonella Clerici: secondo voi la ‘successione’ alla guida de La Prova del Cuoco sarà indolore o no?