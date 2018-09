Camilla in vacanza in Sardegna senza il Principe Carlo

Camilla si gode una vacanza in Sardegna, la Duchessa di Cornovaglia però è tutta sola, grande assente è il Principe Carlo. Il matrimonio è in crisi? A quanto pare no, la consorte del futuro re d’Inghilterra ha trascorso qualche giorno in Italia, mentre il figlio di Elisabetta II è rimasto a Londra per degli impegni.

Camilla Shand, meglio nota come Camilla Parker Bowles è stata pizzicata dal settimanale ‘Chi’ a bordo di uno yacht in Sardegna, la Duchessa è stata avvistata senza Carlo. La moglie del Principe di Galles ha trascorso qualche giorno nel Belpaese in compagnia di alcuni amici lontana dagli impegni ufficiali che hanno invece costretto l’erede al trono a rimanere a Londra. Ciò che colpisce di più degli scatti del magazine diretto da Alfonso Signorini, non è tanto l’assenza di Carlo, quanto la lettura con cui si è intrattenuta Camilla.

Camilla in Sardegna senza il Principe Carlo

Costume intero bianco e occhiali da sole, Camilla si gode un po’ di relax a bordo di uno yacht e si lascia cullare dalle onde del bellissimo mare della Sardegna.

La consorte del Principe Carlo si dedica a una lettura particolare e molto discusso: ‘The quest for Queen Mary’, ovvero ‘Alla ricerca della regina Mary’, una biografia della vedova di Giorgio V, nonno di Elisabetta II e padre del Re balbuziente Giorgio VI. Il testo è stato scritto da Hugo Vickers un testo che offre rivelazioni scandalosamente intime su Mary Teck che morì pochi mesi prima l’incoronazione della nipote.

Vickers ha infatti riportato a galla interviste rilasciate da membri della famiglia reale e tenute nascoste in un file privato e confidenziale da James Pope Hennessy che scrisse la biografia ufficiale della Regina Mary. Vickers ha così offerto spunti e rivelazioni su legami segreti, confidenze e opinioni di personaggi importanti e critiche rilevanti rivolte ai membri della famiglia reale. Il testo offre una visione più ampia della Regina Mary raccontando anche quanto fosse una nonna distaccata con Elisabetta II.

Vickers è giornalista, un talentuoso biografo della famiglia reale che ha scritto anche della Regina Madre. Insomma, ad attirare l’attenzione non è tanto Camilla in vacanza da sola senza il Principe Carlo, ma il libro che ha in mano. ‘Certamente alla regina Elisabetta non farà piacere veder la nuora, e moglie del futuro re, impegnata avidamente nella lettura di un libro che è fonte di nuovo imbarazzo per Buckingham Palace’, si legge sul settimanale di Alfonso Signorini.