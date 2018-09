Il piccolo Santiago è riuscito a riunire ancora una volta mamma Belén Rodriguez e papà Stefano De Martino per il primo giorno di scuola presso un prestigioso istituto milanese. I genitori, orgogliosi del piccolo, hanno documentato tutto via Instagram mostrandosi fieri e anche un po’ emozionati.

‘Back to school’ – ha scritto Stefano De Martino su Instagram allegando le foto del figlio Santiago che, zaino in spalla, ha affrontato con i genitori il suo primo giorno di scuola. Il ballerino di Amici e Belén Rodriguez, che più volte hanno ribadito di aver mantenuto ottimi rapporti per il bene del piccolo nato nel 2013, si sono così riuniti per accompagnare Santi – come i due chiamano il figlio – verso questa nuova esperienza di vita. Per il futuro del bambino e per un’ottima istruzione, i due hanno scelto una scuola americana con sede a Milano.

Back to school ♥️ A post shared by Stefano De Martino (@stefanodemartino) on Sep 4, 2018 at 1:34am PDT

Santiago De Martino, le foto all’ingresso della scuola

Emozionati come gran parte dei genitori alle prese con le prime, importanti, esperienze dei figli, Stefano De Martino e Belén Rodriguez si sono svegliati alla buon’ora e hanno accompagnato Santiago a scuola.

I due, che hanno sepolto l’ascia di guerra riuscendo a trovare un equilibrio da genitori separati, si sono mostrati sereni e hanno pubblicato sui social alcuni scatti realizzati proprio da papà Stefano all’ingresso dell’istituto milanese.

Qualche istantanea con Santiago che si mostra sorridente con lo zaino in spalla e le mani in segno di vittoria, poi qualche altro scatto che lo ritrae mano nella mano con mamma Belén e papà Stefano.

Una famiglia normale, dunque, che vive un momento importante della vita del figlio con serenità, nonostante la fine di un matrimonio che molti speravano potesse durare per sempre.

La Rodriguez e De Martino, poi, hanno assistito alle prime ore di Santiago a scuola, continuando a condividere le emozioni di questa giornata con tutti i follower su Instagram.

‘Il mio campione’ – ha scritto Belén, orgogliosa di questo primo traguardo del figlio e ‘malinconica’ per la velocità alla quale Santiago sta diventando sempre più grande – ‘Non crescere più’.

No crezcas más• #tu #l’essenziale A post shared by BELEN (@belenrodriguezreal) on Sep 4, 2018 at 1:55am PDT

