OGGI IL PREGIUDIZIO E ORMAI PARTE DELLA NOSTRA SOCIETÀ ! MA L’AMORE NON HA SESSO NON HA FORMA ....TUTTI ABBIAMO UN CUORE ❣ LA FELICITÀ INDISCUSSA DI UN ESSERE UMANO NON DEVE MAI ESSERE GIUDICATA ...MA RISPETTATA!!! SONO FELICE SIAMO COSÌ , IO AMO IL MONDO E GRAZIE A DIO CHE VIVIAMO LA NOSTRA VITA PER COME SIAMO E NON CHIUSI IN UNA REPRESSIONE .... (IL MIO CUORE VIVE ) e per sempre sarà così .....! @daniele_mrzo ♥️ #love ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #muscleguys #tattooedguy #malemodels #malephotography #cuteguys #sexygay #instagay #inkedguy #gayshoutout #male-underwear #gayphoto #gayjocks #maleunderwear #guyswithmuscles #malebeauty #tattooedmen #bodytattoos #gayphotography #gay swimwear #muscleboys #gaysexy #malemodeling #gayfollow #gayunderwear #gaystud #gaylike #inkedbody #theproteinworks

A post shared by M•I•L•O•R•D Vito Conversano (@milord_v) on Aug 26, 2018 at 11:52am PDT