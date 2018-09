Il matrimonio de The Ferragnez ha tenuto banco per l’intero weekend e, tra le critiche più ironiche e pungenti, c’è stata quella di Selvaggia Lucarelli alla quale Fedez non ha esitato a rispondere. I due, più volte protagonisti di battibecchi social, si sono punzecchiati su Twitter dando vita ad una querelle che ha ‘appassionato’ gli internauti.

Il ritratto sarcastico che Selvaggia Lucarelli ha tracciato del matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez ha puntato l’attenzione su alcuni aspetti che la giornalista ha trattato con tono canzonatorio e beffardo. Secondo la penna de Il Fatto Quotidiano, le nozze de The Ferragnez avrebbero tenuto in ‘ostaggio 150 persone prelevate dalle loro abitazioni e deportate su un aereo in Sicilia’ per partecipare a quello che, checché se ne dica, è stato ‘l’evento mediatico dell’anno’ ma, più di ogni altra cosa, avrebbero consacrato la Ferragni ‘un genio della comunicazione’ e il marito un ‘naturale prolungamento della fashion blogger più famosa del mondo’.

Selvaggia Lucarelli: ‘Fedez non è lo sposo, è il paggetto della Ferragni’

L’attacco di Selvaggia Lucarelli, quindi, si è concentrato su Fedez considerato il ‘paggetto’ di Chiara Ferragni ‘quando la accompagna alle feste’, ma anche ‘il suo migliore amico quando la bacia impacciato’, ‘sua mamma quando piange per i discorsi degli amici’ o la ‘sua terza sorella quando accetta di indossare camicie con “thefarragnez” cucito sul taschino’.

Un rapporto che, dunque, sarebbe da considerare alquanto sbilanciato all’interno di una coppia che è convolata a nozze e nella quale lui ha un ruolo nettamente inferiore rispetto a quello della moglie.

‘Figuriamoci se ha deciso qualcosa di questo matrimonio che già di per sé è un evento ridondante, quasi blasfemo’ – ha ironizzato su Facebook la Lucarelli, continuando con un’analisi spietata del matrimonio, degli invitati e di tutta l’organizzazione che è ruotata attorno al ‘royal wedding italiano’.

Fedez, la replica a Selvaggia Lucarelli: ‘Sempre gentile, obbiettiva e poco rancorosa’

‘Cara Selvaggia, sei sempre così gentile, obbiettiva e poco rancorosa’ – ha replicato con altrettanta ironia Fedez sul suo profilo Twitter.

‘Vedo che il tempo passa ma tu rimani sempre sensibile e attenta nel pesare le parole, senza mai solleticare gli istinti più bassi’ – ha continuato il neo sposo – ‘Sappi che per noi se una fonte di ispirazione’.

Un appunto che la giornalista non si è fatta sfuggire e al quale non ha esitato a rispondere: ‘Da uno che sceglie un putto che fa la pipì ed esce vodka mi aspettavo un po’ di autoironia!’.

‘Mi piace tradire le aspettative’ – ha continuato Fedez – ‘Ti abbiamo lasciato una fetta di torta così ci fai la recensione anche di quella. Non vediamo l’ora’.

‘Dai Fedez, molla il cellulare e goditi il tuo primo giorno da sposato!’ – ha proseguito la Lucarelli, zittita dal marito di Chiara Ferragni che, in ultima battuta, le ha suggerito di ‘non stare troppo davanti pc a rispondere ai commenti’ godendosi la giornata.

