Sonia Bruganelli torna a far parlare di sé dopo essersi lamentata del ritardo di un volo di linea. Con una Instagram story, lady Bonolis ha fatto sapere che, incurante delle critiche che pioveranno su di lei, salirà solo ed esclusivamente su voli privati.

Il tutto è accaduto nel pomeriggio di domenica 2 settembre scorso quando, Sonia Bruganelli, in fila al gate per salire su un aereo della compagnia di bandiera, ha dovuto fare i conti con l’ennesimo ritardo. La moglie di Paolo Bonolis, quindi, ha deciso di lamentarsi per l’accaduto rendendo partecipi anche i suoi follower e, prima di questi, i suoi hater, sempre pronti a giudicare lo stile di vita della Bruganelli che, secondo qualcuno, tende ad ostentare l’eccessiva ricchezza in cui vive la sua famiglia.

Sonia Bruganelli: ‘Un aereo privato ci stava bene!’

‘Adesso un bell’aereo privato qui non ci stava bene?’ – ha esordito Sonia Bruganelli su Instagram, lamentandosi per il ritardo di un’ora del volo che da Parigi l’avrebbe dovuta riportare in Italia.

L’imprenditrice si è mostrata stanca ed insofferente e, nonostante qualcuno alle sue spalle si divertisse ad intralciare l’intervento social della signora Bonolis, lei ha proseguito incurante di tutto.

‘All’andata abbiamo fatto tre ore di ritardo con Alitalia!’ – ha denunciato – ‘Ora, un’altra ora minimo, o forse di più di ritardo’.

‘Quindi, ve lo dico già da ora: dal prossimo solo aerei privati!’ – ha sbottato la Bruganelli, già aspramente criticata in precedenza per aver mostrato svariati viaggi insieme alla famiglia su voli organizzati appositamente per i loro spostamenti.

‘Non me ne frega un cacchio! Seguitemi, non seguitemi, criticatemi, fate quello che vi pare: a me, su un aereo di linea, non mi vedrete mai più!’ – ha concluso, chiudendo in modo stizzito la sua Instagram story.

Come prevedibile, i follower di Sonia Bruganelli si sono divisi: tra chi l’ha aspramente criticata per il suo modo di fare spregiudicato e sprezzante del parere degli altri e chi, invece, l’ha ritenuta una donna con gli attributi, in grado di dire sempre ciò che pensa.

Già in passato la sua ostentazione aveva fatto parlare ma lei, come dimostrato, ascolta poco il parere degli altri e, ancora oggi, continua a suscitare polemiche attorno a sé.

