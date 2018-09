Silvia Provvedi in compagnia del nuovo fidanzato ex volto di Uomini e Donne

Archiviato il capitolo Fabrizio Corona, Silvia Provvedi volta pagina e torna a sorridere e la sua nuova love story prosegue a gonfie vele. La componente del gruppo ‘Le Donatella’ è stata nuovamente pizzicata in compagnia di un personaggio non del tutto sconosciuto ai più. Si tratta di Federico Chimirri, ex volto di Uomini e Donne il programma di Maria De Filippi.

A pubblicare alcuni scatti di Silvia Provvedi in compagnia di Federico Chimirri è il settimanale ‘Di più’. La relazione con Fabrizio Corona è finita da qualche tempo e poco dopo la rottura, la cantante aveva lasciato intuire con un post Instagram che fosse pronta ad andare avanti e a concentrarsi su se stessa.

Silvia Provvedi, chi è il nuovo compagno Federico Chimirri

‘Sì, si sono lasciati. Silvia ha un nuovo compagno. Spero trovi la felicità anche lei… Se lo merita. Ma tanto le ho parlato ieri. Quindi sa già tutto. Con Fabrizio Corona era una storia finita da tempo, trascinata come quelle storie che fai di tutto per tentare di salvare ma dentro te sai che è finita. Non ci sono vincitori ma solo sconfitti a metà quando finisce un amore così importante. Il tempo dirà il resto’, aveva scritto lo scorso agosto il giornalista Gabriele Parpiglia.

Legata a Fabrizio Corona per ben 3 anni, la Provvedi è stata vicino all’ex re delle paparazzate in uno dei momenti più difficili della sua vita. La coppia è però scoppiata qualche mese dopo l’uscita dal carcere di Corona i due si sono detti addio dopo una serie di tira e molla. L’imprenditore è legato attualmente alla fotomodella 22enne Zoe Cristofoli.

Silvia è stata fotografata in compagnia del suo nuovo amore, la cantante in topless e su una spiaggia di Formentera si diverte e gioca a racchettoni con l’ex volto di Uomini e Donne.

Sorridente e spensierata l’ex fiamma di Fabrizio Corona si dedica ai giochi dentro e fuori dall’acqua ed è in buona compagnia. Federico Chimirri ha 27 anni ed è un deejay e imprenditore. I fan del programma di Maria De Filippi ricordano bene il modello e dj. Chimirri è stato infatti tra i corteggiatori delle due troniste, Sara Affi Fella e Nilufar Addati.

Chimirri, nonostante la giovane età, ha un figlio nato da una precedente relazione. Molto amico di Andrea Damante, la Provvedi era stata già paparazzata da Spy in compagnia dei due ex volti di Uomini e Donne e abbracciata a Chimirri. La storia tra i due dunque dura da un po’ e sembra proseguire a gonfie vele.