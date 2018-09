Romina Power è stata protagonista, suo malgrado, di numerosi gossip che hanno annunciato, a più riprese, un ipotetico ritorno di fiamma con Al Bano: niente di più infondato, però, tant’è che la cantante si è detta ‘nauseata’ da questo genere di stampa.

‘Sono nauseata dall’avidità di certa stampa e tv’ – ha detto Romina Power in una intervista rilasciata al Quotidiano di Puglia, cui ha raccontato anche i progetti professionali futuri e rivelato alcuni retroscena sulla nuova vita da nonna. Artista poliedrica, la Power è stata fin troppo spesso protagonista della cronaca rosa tanto che, ad oggi, si è detta molto infastidita da tutto questo chiacchiericcio che non contribuisce ‘ad una qualsiasi vera informazione, né ad una crescita di nessun tipo’.

Romina Power, i progetti lavorativi con Al Bano

‘Danno un’immagine distorta di me che non corrisponde affatto a ciò che è la mia essenza’ – ha continuato Romina Power, accusando la stampa di voler guadagnare ‘alimentando il lato morboso e superficiale del genere umano’.

Più volte coinvolta in notizie su un possibile ritorno di fiamma con Al Bano, la cantante di origini americane ha spiegato di voler in ogni modo stare lontano dal gossip perché particolarmente infastidita dalla ‘superficialità intrisa di banalità’ con cui alcuni giornalisti trattano la sua vita.

Tuttavia, nonostante il suo nome venga associato ad Al Bano semplicemente per ‘motivi sentimentali’, non dovrebbe passare in secondo piano l’enorme successo che i due stanno riscuotendo con una serie di concerti in giro per il mondo.

Tra i progetti futuri di Romina Power, infatti, c’è il sogno di un album di inediti con l’ex marito: ‘A me piacerebbe, ma Al Bano è stanco ed ha bisogno di riposarsi’ – ha rivelato, senza escludere che tutto potrebbe accadere più in là – ‘Vedremo, forse in futuro..’.

Romina Power nonna: ‘Adoro i bambini piccoli’

In attesa di realizzare il sogno di una raccolta di nuove canzoni con Al Bano, Romina Power si sta godendo la nuova vita da nonna.

La figlia Cristel ha dato alla luce il primo nipote della coppia interprete di Felicità e l’americana è al settimo cielo.

‘E’ proprio bello essere nonna perché io adoro i bambini piccoli ed essendo mio nipote lo posso tenere in braccio quanto voglio!’ – ha raccontato, descrivendosi come una figura attenta, ma non oppressiva.

‘Sono attenta alla sua crescita (di Kay, il figlio di Cristel, ndr) ma non oppressiva. Molto affettuosa, così come lo sono stata e lo sono per i miei figli’.

Una nonna premurosa, dunque, ma che sa stare al suo posto e che, a conclusione dell’intervista rilasciata al quotidiano, ha ricordato anche Fabrizio Frizzi con cui ha condotto per tre anni ‘Per tutta la vita’.

‘Fabrizio era un compagno di lavoro ideale! Era sempre aperto al dialogo e ad ascoltare il prossimo’ – ha ricordato la Power, descrivendo il compianto collega come una persona ‘cordiale, gioviale e pronto alla risata’, una ‘vera rarità’.