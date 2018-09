Pupo, tensioni su un volo Alitalia: il cantante si esibisce per calmare i passeggeri

Tensioni ad alta quota su un volo Alitalia da Lamezia Terme a Roma, per fortuna tra i passeggeri c’era lui: Enzo Ghinazzi, in arte Pupo che è intervenuto per calmare i bollenti spiriti degli ospiti dell’aereo. Il volo era pieno di turisti francesi di ritorno da una vacanza a Pizzo Calabro e l’artista ha dimostrato ampie doti diplomatiche prendendo le difese della compagnia di bandiera e improvvisando un piccolo e gratuito show per i suoi compagni di viaggio.

‘Su di noi nemmeno una nuvola… non perdere un attimo di più’, canta Pupo ma non è esattamente così perché sul volo Alitalia Lamezia Terme-Roma, il cantante si è trovato a domare una vera e propria bufera. Un gruppo di passeggeri francesi si è mostrato molto contrariato in quanto la partenza ha subito un ritardo di un’ora a causa di una erronea distribuzione dei posti da parte della compagnia. I turisti, infatti, sono stati costretti ad attendere a lungo la giusta ridistribuzione dei posti. Una situazione che ha creato un grande malcontento e forti polemiche da parte degli ospiti dell’aereo. A documentare l’accaduto è il quotidiano ‘Il Lamentino’.

Pupo canta su un volo Alitalia dopo le polemiche dei passeggeri

Il ritardo di circa un’ora del volo Alitalia Lamezia Terme-Roma ha fatto perdere la coincidenza a molti dei passeggeri francesi che erano sull’aereo.

#enzoghinazzi#pupo#alitalia#lameziaroma#sudinoinemmenounanuvola#canzonitaliane#evergreen A post shared by Domenico Zoccali (@domy_zoccali) on Sep 1, 2018 at 7:28am PDT

I disagi causati dalla compagnia hanno generato non poche tensioni, ma per fortuna i turisti avevano un compagno di viaggio speciale, Pupo. Molti probabilmente non l’hanno riconosciuto, ma il suo intervento si è rivelato decisivo. La hostess, infatti, ha dovuto gestire le polemiche a bordo del volo, in suo aiuto è accorso Enzo Ghinazzi.

Pupo, che si trovava sull’aereo perché di ritorno da un concerto tenuto a Vibo Valentia, ha assecondato le richieste dell’assistente di volo che lo ha riconosciuto.

L’artista ha accettato di dare una mano alla hostess e così, microfono alla mano ha improvvisato un piccolo show per i furiosi passeggeri. Pupo si è ovviamente prima presentato ai turisti francesi e si è scusato per il disagio provocato dalla compagnia prendendone le difese: ‘In 45 anni di voli Alitalia non mi è mai accaduto nulla di simile’, avrebbe detto Ghinazzi agli ospiti dell’aereo.

Qualche battuta in francese formulata con l’aiuto della compagna Patricia e poi via con la musica. Ovviamente il cantante non poteva non intonare ‘Su di noi’ e così ha regalato ai passeggeri del volo qualche attimo di relax, invitandoli a godersi il viaggio. Un piccolo arcobaleno dopo la tempesta. Sarà bastato lo show del cantante di ‘Gelato al cioccolato’ a calmare gli animi dei turisti francesi? A quanto pare è stato di aiuto.